Прицільний удар по базі 'Шахедів': СБУ завдала атаки на російський аеродром

В районі аеродрому виникла пожежа після прильотів дронів СБУ.

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Дрони вразили ключові цілі в тилу РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, відкриті джерела

Що трапилося:

Аеродром у Приморсько-Ахтарську охопила пожежа після ударів дронів СБУ

СБУ атакувала завод "Електроприлад", що працює на російську оборонку

У ніч на 2 серпня Служба безпеки України здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє СБУ.

За інформацією, першою мішенню стали об'єкти на території цього аеродрому, звідки ворог запускає ударні безпілотники "Шахед" по Україні. Пошкоджено місця зберігання та стартові майданчики дронів.

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Дрони СБУ попали в цілі РФ / фото: тг-канал Главред

Крім того, удари було завдано по підприємству "Електроприлад" у місті Пенза. Це завод, що постачає обладнання для російського військово-промислового комплексу. Серед продукції:

елементи цифрових систем управління;

прилади для бойової авіації;

бронетехніки;

флоту;

космічних програм.

За повідомленням СБУ, після вибухів у районі заводу зафіксовано дим і задимлення.

Варто вказати, що Приморсько-Ахтарськ - місто в Краснодарському краї, яке розташоване на березі Ясенської затоки Азовського моря. Саме тут знаходиться аеродром, з якого російські сили практично щодня здійснюють пуски дронів по українських територіях.

Шахед / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - що відомо

Сьогодні Главред повідомив про масований удар дронів по території РФ. За свідченнями очевидців, після атаки виникли пожежі на нафтопереробному заводі та радіозаводі, а також було чути вибухи біля військового аеродрому.

Генштаб ЗСУ повідомив, що це була "відповідь за обстріл міст України".

Крім того, нещодавно дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області, що знаходиться в місті Сальськ. Через нього російські війська перекидають зброю та особовий склад на фронт.

Також раніше дрони вже атакували радіозавод у російській Пензі. Тоді, 31 липня, близько першої години ночі, в Пензенській області було оголошено режим небезпеки через безпілотники.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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