Мова не про Україну: Росія готується до великої війни, Буданов розкрив деталі

Росія розгорнула масштабну програму підготовки.

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Буданов розкрив задум Росії на найближчі 5 років / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Що сказав Буданов:

Росія вперше за довгий час запустила масштабну програму переозброєння

Реалізація програми запланована до 2030 року

РФ готується до війни з північним флангом НАТО

Країна-агресорка Росія реалізує найбільшу за останні 45 років програму переозброєння на суму понад 1,1 трильйона доларів. Таким чином РФ готується до великої війни, але не проти України, а проти НАТО.

Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Мосейчук +" заявив очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. За його словами, виділення коштів передбачене в рамках документа, який і визначає підготовку РФ до повномасштабного збройного конфлікту з країнами НАТО у найближчі 5 років.

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"Саме на це направлені всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030-го року. Далі вже піде все на спад", - зауважив очільник ГУР.

Серед усіх членів Альянсу у фокусі Росії будуть кілька головних - це Фінляндія, Норвегія, країни Балтії та північного флангу НАТО.

Можливість нападу Росії на НАТО - що відомо

Нагадаємо, аналітики ISW попереджали, що РФ може напасти на одну з країн-членів НАТО. До такого висновку вони дійшли після аналізу оцінки президента США Дональда Трампа амбіції кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що Росія планує перевірити дієвість п'ятої статті 5 Північноатлантичного договору, яка гарантує взаємний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати міцність Альянсу.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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