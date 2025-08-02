Забрала і відвезла сина: путіністка Корольова посварилася з невісткою

Запроданка Наташа Корольова посварилася зі своєю невісткою-стриптизеркою.

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Архип Глушко, Мелісса Фокс, Наташа Корольова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Мелісса Фокс, Наташа Корольова

Коротко:

Що сталося в родині путіністки

Що зробила її невістка

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом із Києва, але живе і працює в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в Україні, посварилася зі своєю невісткою-стриптизеркою.

Як пишуть російські пропагандисти, невістка Наташі Корольової вирішила відвезти чоловіка - Архипа Глушка подалі від співачки після нещодавньої сварки.

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За словами людини, близької до сім'ї путіністки, все почалося з невеликої побутової сварки, але закінчилося гігантським скандалом. Повідомляється, що Мелісса психанула, і відвезла сина Корольової в окрему відпустку.

Архип Глушко розжирів після весілля / Фото 7Дней

Вона також додала, що їй абсолютно не потрібні гроші співачки. Саме тому, Архип з дружиною добиралися до місце призначення в плацкартному вагоні поїзда.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наташа Корольова заборгувала близько 2 тисяч доларів за комунальні послуги. Зокрема, на зрадницю оформлено три квартири в будинку - об'єкті культурної спадщини на Новому Арбаті площею 51,4; 68,3 і 98,3 квадратних метрів. Але, як виявилося, співачка не оплачує комунальні послуги вже кілька місяців.

А також Наташа Корольова поскаржилася на зайнятість чоловіка - російського колишнього стриптизера, а тепер актора і художника Тарзана. Зрадниця зазначила, що щороку 8 березня вона проводить без чоловіка, оскільки він зайнятий роботою.

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Про персону: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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