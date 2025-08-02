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"Проблема мала місце": у ВМС оцінили пошкодження бази атомних субмарин РФ

Анна Косик
2 серпня 2025, 17:00
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Плетенчук пояснив, чи буде ускладнене виконання бойових завдань для росіян на базі "Рибачий".
Плетенчук, подлодка РФ
В Україні підтвердили пошкодження на російській базі з підводними човнами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Що повідомив Плетенчук:

  • Інфраструктура бази РФ пошкоджена
  • На якість виконання бойових завдань РФ землетрус навряд чи вплинув
  • Цунамі, яке пошкодило базу, показало вразливість інфраструктури

Під час потужного землетрусу на Камчатці зазнав пошкоджень причальний фронт однієї з головних військово-морських баз країни-агресорки Росії. Це підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

В етері телемарафону він заявив, що мова йде про ушкодження інфраструктури бази, зокрема причальної зони, яку росіяни використовують для обслуговування атомних підводних човнів.

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Водночас речник ВМС оцінює ситуацію не як критичну для флоту РФ, бо ці пошкодження не блокують здатність виконувати бойові завдання. Хоча сам факт технічного збою свідчить про те, що інфраструктура РФ досить вразлива.

"Це питання суто технічне. По-перше, причалити можна необов'язково там, де ти маєш базуватися, це некритично насправді", - додав Плетенчук.

Тепер обслуговування субмарин, зокрема завантаження ракет, буде ускладнене, але виконання завдань навряд чи зміниться.

"Але той факт, що така проблема у них мала місце, це підтверджується", - підсумував він.

База "Рибачий" зазнала пошкоджень внаслідок цунамі

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що внаслідок землетрусу на Камчатському півострові, частина одного з пірсів бази з більшістю атомних човнів Росії відхилилася.

Вчені попередньо розцінили це як те, що пірс відірвався від причалу. Також вони повідомили, що самі підводні човни навряд чи постраждали, так як не були пришвартовані неподалік.

Землетрус на Камчатці - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 30 липня на Камчатському півострові стався землетрус магнітудою понад 8 балів. Після землетрусу в Єлизівському районі зафіксували хвилю цунамі заввишки 3-4 метри. Деякі населені пункти затоплено.

Згодом стало відомо, що епіцентр землетрусу знаходився недалеко від важливого об'єкту РФ, а саме бази військово-морського флоту РФ "Рибачий", на якій базуються підводні човни.

Після Камчатського півострова потужний землетрус змінив свій курс у сторону сусідньої країни - Японії, де одразу оголосили попередження про цунамі висотою до трьох метрів.

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Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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новини Росії Камчатка підводний човен субмарина ВМС України землетрус
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