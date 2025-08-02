Зеленський повідомив про масштабне викриття корупціонерів: хто попався

Президент наголосив, що в Україні толерантність до корупції має бути нульова.

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Зеленський повідомив, що серед корупціонерів є нардеп / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

Один з нардепів попався на хабарі

Корупціонерів викрили в районних, міських адміністраціях та НГУ

Антикорупційні органи в Україні працюють незалежно

У суботу, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що га хабарях були викриті один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

У Telegram він повідомив, що дізнався про це під час доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Президент подякував антикорупційним органам за роботу.

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"Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок", - наголосив він.

Зеленський додав, що важливим є те, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений 31 липня закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією.

Корупціонери наживалися на закупівлі БПЛА

У НАБУ повідомили деталі масштабного викриття корупціонерів. Сьогодні було проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.

"Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії. Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Станом на зараз вдалося затримати 4 осіб в порядку ст. 208 КПК України.

Діяльність НАБУ і САП в Україні - останні новини

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Генеральний прокурор отримав повноваження контролювати діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Однак згодом, 24 липня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який закріплює незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Вже 31 липня, як писав Главред, Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ і САП. За основу проголосувало 330 нардепів.

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