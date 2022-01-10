Куму Путіна залишили електронний браслет: Медведчуку продовжили домашній арешт

Віктор Медведчук у залі суду / УНІАН

У понеділок, 10 січня, Печерський суд Києва продовжили домашній арешт народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука.

Таке рішення виніс суддя Олег Білоцерківець у ході судового засідання, повідомив у Facebook нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

За його словами, рішенням суду домашній арешт Медведчуку продовжено строком до 10 місяців.

Нардеп підкреслив, що рішення суду незаконне, тому що максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців.

"Суддя Печерського суду м. Києва Білоцерківець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців при тому, що за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців", - пише соратник Медведчука.

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Він додав, що прокурори ОГП на судовий процес не з'явилися.

"Прокурори Генпрокуратури в цей ганебний судовий процес не з'явилися, а послали замість себе підлеглих з районної прокуратури. Що так само є незаконним", - резюмував Кузьмін.

Справа Медведчука

13 травня 2021 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку по справі про держзраду.

За відомостями правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.

Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.

8 жовтня народному депутату України оголосили нову підозру у державній зраді і пособництві тероризму. В офісі генпрокурора уточнили, що нова підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

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