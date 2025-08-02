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Махінації на закупівлях РЕБ і FPV: Зеленський про деталі корупції в Нацгвардії

Олексій Тесля
2 серпня 2025, 22:14
86
Президент повідомив, що провів зустріч із керівниками НАБУ Семеном Кривоносом і САП Олександром Клименком.
Зеленський
Володимир Зеленський повідомив про розслідування в НГУ / Колаж: Главред, фото: ОП, Facebook/okPivden

Важливе:

  • Зеленський повідомив про викриття корупції в Національній гвардії
  • Клименко доповів президенту про хід службового розслідування в Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що НАБУ і САП викрили факти корупції, до яких причетні народний депутат, посадові особи районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовці Національної гвардії.

"Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також керівників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ і FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна і справедлива відповідальність за це", - сказав глава держави у своєму вечірньому зверненні.

відео дня

Президент повідомив, що провів зустріч із керівниками НАБУ Семеном Кривоносом і САП Олександром Клименком і подякував їм за проведену роботу.

"Я подякував керівникам антикорупційних органів за цю роботу - за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості у НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки", - зазначив Зеленський.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про перебіг службового розслідування в Нацгвардії.

"Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую серйозних результатів. За всіма підрозділами логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", - повідомив президент.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

Скріншот
/ Скриншот

Раніше повідомлялося, що членство нардепа Олексія Кузнєцова у фракції Слуга народу буде призупинено на час розслідування, повідомив голова фракції в парламенті Давид Арахамія. Крім того, Кабмін погодив звільнення Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. Вона уточнила, що проєкт відповідного розпорядження буде направлено президенту Володимиру Зеленському.

У суботу, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття корупційних схем, до яких виявилися причетними народний депутат, а також глави районної та міської адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії.

Як повідомляв Главред, раніше Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ і САП. За основу проголосувало 330 нардепів.

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Що таке Нацгвардія?

Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

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