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Топкорупція на закупівлях БпЛА: у КМУ та Слузі народу ухвалили важливі рішення

Олексій Тесля
2 серпня 2025, 21:13оновлено 2 серпня, 21:46
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Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА.
Кузнецов, Гайдай
Сергія Гайдая та Олексія Кузнєцова підозрюють у корупції / Колаж: Главред, фото: Facebook/serhiy.hayday.ua, Facebook/Olexiy.Kuznetsov

Головне:

  • Членство Олексія Кузнєцова у фракції Слуга народу буде призупинено
  • КМУ ініціює звільнення з посади голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая

Членство нардепа Олексія Кузнєцова у фракції Слуга народу буде призупинено на час розслідування, повідомив голова фракції в парламенті Давид Арахамія.

"На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо судового розгляду цієї справи у відповідні терміни. Винні в корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів і посад", - написав він у Telegram.

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За його словами, фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ і САП з протидії корупції. "Антикорупційна інфраструктура працює незалежно і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього всі необхідні гарантії. Взаємодія всіх у державі для подолання корупції вкрай важлива", - зазначив він.

Що кажуть у Слузі народу

Правляча партія Слуга Народу ухвалила рішення відсторонити народного депутата Олексія Кузнєцова від керівництва обласною організацією партії, водночас дисциплінарна комісія розглядає питання про виключення його з партії.

Як зазначається в заяві, оприлюдненій в офіційному Тelegram партії, "Очікуємо на чесний та об'єктивний розгляд справи в суді. Для Партії принциповим є те, що відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від посади, статусу чи політичної сили".

Партія також висловила підтримку НАБУ і САП у боротьбі з корупцією, наголосивши, що антикорупційні органи мають діяти незалежно, рішуче і професійно.

У заяві наголошується, що держава має всі необхідні механізми для ефективної протидії корупції, а нещодавно ухвалений Верховною Радою закон, ініційований Президентом, посилив незалежність антикорупційних інституцій та створив додаткові гарантії для їхньої роботи.

"Слуга Народу залишається послідовною у своєму прагненні до прозорої, справедливої державної політики та нетерпимості до корупції в будь-яких її проявах", - зазначено в повідомленні.

Реакція Кабміну

У суботу ввечері відбудеться засідання Кабінету міністрів, на якому уряд планує ініціювати звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до корупційної схеми, написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"За півгодини відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Зокрема, уряд направить президенту проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", - зазначила вона.

Пізніше Свириденко додала, що на своєму засіданні Кабмін погодив звільнення Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. Вона уточнила, що проєкт відповідного розпорядження буде направлено президенту Володимиру Зеленському.

Що передувало

У суботу, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття корупційних схем, до яких виявилися причетними народний депутат, а також голови районної та міської адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії.

У своєму Telegram-каналі Зеленський зазначив, що отримав цю інформацію під час доповіді глави НАБУ Семена Кривоноса та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Він висловив подяку антикорупційним органам за їхню ефективну роботу.

Ситуація навколо НАБУ і САП - новини за темою

Раніше Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Генеральний прокурор отримав повноваження контролювати діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Пізніше президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який закріплює незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомляв Главред, після цього Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ і САП. За основу проголосувало 330 нардепів.

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Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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НАБУ САП корупція Сергій Гайдай Давид Арахамія Юлія Свириденко
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