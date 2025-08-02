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США дали ляпас РФ і можуть уразити десятки цілей на її території - експерт

Анна Косик
2 серпня 2025, 13:06
1391
Ядерний шантаж Росії зіграв з нею злий жарт.
Субмарина, Трамп
Трамп правильно відреагував на слова Медведєва / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Що сказав Жовтенко:

  • США правильно відповіли на ядерні погрози Медведєва
  • Субмарини США зможуть завдати серйозного удару по РФ
  • США показали, що здатні захистити Європу від російської агресії

Президент США Дональд Трамп у відповідь на погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва наказав відправити дві атомні субмарини ближче до країни-агресорки Росії.

Як повідомив 24 каналу експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, ймовірно, до РФ наблизять саме підводні човни типу "Огайо".

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Вони небезпечні тим, що мають пускові платформи для десятків крилатих ракет, що здатні уразити десятки об'єктів на території Росії. Експерт наголошує, що перекидання таких субмарин є абсолютно правильною реакцією Трампа.

Він фактично "дав ляпас" Росії і послав їй чіткий сигнал про те, що США нікуди не підуть з Європи і у випадку нападу в них є інструменти для екстреного реагування на агресію.

Реакція США на погрози Медведєва - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що США перекидають два атомних підводних човни до відповідних регіонів після різких і провокаційних заяв скандального заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Раніше Державний секретар США Марко Рубіо різко відреагував на погрози ядерною війною з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. За його словами, подібні заяви не мають реальної ваги, адже Росія не змогла би протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати.

Напередодні аналітики ISW повідомили, що заяви Дмитра Медведєва, заступника голови Ради Безпеки Росії, щодо США є черговим прикладом ядерного шантажу з боку російської влади.

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Про персону: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - це експерт з міжнародної безпеки. Обіймав посади в державних структурах, здійснював експертне консультування (міжнародна/інформаційна безпека) аналітичних центрів, безпекових інститутів та державних установ України та США. Член Громадської ради при Міністерстві закордонних справ України. Кандидат політичних наук за спеціальністю 21.01.01 "Основи національної безпеки держави". Автор понад 100 наукових та аналітичних публікацій в українських та міжнародних виданнях.

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