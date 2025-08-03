Вирує пожежа, зруйновані будинки, є постраждалі: РФ вдарила ракетами по Миколаєву

Російські окупанти вдарили по Миколаєву ракетами Х-22.

https://glavred.net/ukraine/bushuet-pozhar-razrusheny-doma-est-postradavshie-rf-udarila-raketami-po-nikolaevu-10686719.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ атакувала ракетами Миколаїв

Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки

У Миколаєві є постраждалі внаслідок ракетного удару

Російські окупанти атакували Миколаїв ракетами Х-22. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22! Ракета курсом на Миколаїв!" - написали у повідомленні.

відео дня

Згодом у місті пролунали потужні вибухи. На місці влучання виникла пожежа. Це підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Після атаки росіянами міста Миколаєва виникла пожежа. Всі служби працюють", - додав він.

Літаки Ту-, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Мер міста Олександр Сєнкевич наголосив на тому, що росіяни вдарили по цивільних. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки.

"Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки. Триває ліквідація пожежі. Наші служби напоготові. Всі працюємо", - написав він.

Віталій Кім уточнив, відомо щонайменше про трьох госпіталізованих, ще декільком постраждалим надали допомогу на місці.

На місце прибули рятувальники. Вони показали перші кадри з наслідками ракетних ударів.

Удар РФ по Києву 31 липня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 липня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по столиці України. Однією з цілей стала житлова багатоповерхівка, куди ракета влучила просто в під’їзд дев’ятиповерхового будинку. Наслідки атаки стали трагічними - десятки мешканців загинули чи отримали поранення.

Черед російський удар загинув шестирічний хлопчик на ім'я Матвій. Його дістали живим, лікарі боролися за його життя близько двох годин, але, на жаль, серце дитини зупинилося.

Ще однією жертвою стала патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Ворожа ракета влучила у її багатоповерхівку в Святошинському районі. У момент атаки Лілія перебувала вдома разом із батьком. На жаль, обидва загинули.

Крім цього, внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва загинула вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Гайова, її два сини (17 і 22 роки) та рідний брат. Мати Наталії та ще один брат вижили.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред