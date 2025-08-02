'Відповідь за обстріл міст України': НПЗ й заводи РФ палають після ударів ЗСУ

Атаку провели підрозділи Сил безпілотних систем, ССО, СБУ та ГУР.

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ЗСУ атакували нафтопереробні заводи / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, тг-канал Exilenova+

Про що мова:

Сили оборони України успішно атакували об'єкти нафтопереробної та оборонної промисловості Росії

Підтверджено ураження Рязанського, Новокуйбишевського НПЗ, бази "Анна нафтопродукт", підприємства "Електроприлад"

У ніч проти 2 серпня українські сили здійснили низку вдалих ударів по об’єктах російської нафтопереробної та оборонної промисловості. Про це повідомляє зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців", - повідомили у Генштабі. відео дня

НПЗ в РФ/ Главред-інфографіка

Підтверджено влучання по двох російських нафтопереробних підприємствах: Рязанському та Новокуйбишевському НПЗ. Також безпілотники атакували нафтобазу "Анна нафтопродукт", розташовану у Воронезькій області.

Крім того, було уражено завод АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", який виготовляє компоненти зв’язку та електроніку для військових потреб, зокрема криптографічні системи та друковані плати.

"Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється", - сказано у повідомленні.

До виконання операції були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, ССО ЗСУ, СБУ та Головне управління розвідки Міноборони.

"Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим", - зауважили у Генштабі.

Вибухи в Росії - останні новини

Главред сьогодні розповідав про масований удар дронів по РФ. Очевидці розповіли про пожежі на НПЗ, а також радіозаводі та вибухи біля військового аеродрому.

Нещодавно дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області. Цей вузол розташований у місті Сальськ. Через нього російські війська перекидають зброю та особовий склад на фронт.

Раніше також дрони атакували радіозавод у російській Пензі. Близько першої години ночі 31 липня в Пензенській області було оголошено про небезпеку через безпілотники.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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