Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Відповідь за обстріл міст України": НПЗ й заводи РФ палають після ударів ЗСУ

Даяна Швець
2 серпня 2025, 12:03
254
Атаку провели підрозділи Сил безпілотних систем, ССО, СБУ та ГУР.
Взрыв, пожар в РФ, дрон, всу
ЗСУ атакували нафтопереробні заводи / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, тг-канал Exilenova+

Про що мова:

  • Сили оборони України успішно атакували об'єкти нафтопереробної та оборонної промисловості Росії
  • Підтверджено ураження Рязанського, Новокуйбишевського НПЗ, бази "Анна нафтопродукт", підприємства "Електроприлад"

У ніч проти 2 серпня українські сили здійснили низку вдалих ударів по об’єктах російської нафтопереробної та оборонної промисловості. Про це повідомляє зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців", - повідомили у Генштабі.

відео дня
'Відповідь за обстріл міст України': НПЗ й заводи РФ палають після ударів ЗСУ
НПЗ в РФ/ Главред-інфографіка

Підтверджено влучання по двох російських нафтопереробних підприємствах: Рязанському та Новокуйбишевському НПЗ. Також безпілотники атакували нафтобазу "Анна нафтопродукт", розташовану у Воронезькій області.

Крім того, було уражено завод АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", який виготовляє компоненти зв’язку та електроніку для військових потреб, зокрема криптографічні системи та друковані плати.

"Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється", - сказано у повідомленні.

До виконання операції були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, ССО ЗСУ, СБУ та Головне управління розвідки Міноборони.

"Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим", - зауважили у Генштабі.

Вибухи в Росії - останні новини

Главред сьогодні розповідав про масований удар дронів по РФ. Очевидці розповіли про пожежі на НПЗ, а також радіозаводі та вибухи біля військового аеродрому.

Нещодавно дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області. Цей вузол розташований у місті Сальськ. Через нього російські війська перекидають зброю та особовий склад на фронт.

Раніше також дрони атакували радіозавод у російській Пензі. Близько першої години ночі 31 липня в Пензенській області було оголошено про небезпеку через безпілотники.

Більше важливих новин:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні СБУ ЗСУ ПВО НПЗ Рязань Воронезька область Генштаб ЗСУ вибух у Росії вибух пожежа війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прицільний удар по базі "Шахедів": СБУ завдала атаки на російський аеродром

Прицільний удар по базі "Шахедів": СБУ завдала атаки на російський аеродром

12:36Світ
Новий виклик для України: РФ змінила тактику атак і запускає цілі, які важче збити

Новий виклик для України: РФ змінила тактику атак і запускає цілі, які важче збити

12:28Україна
За неявку до ТЦК протягом 60 днів жінок-медиків будуть розшукувати - адвокат

За неявку до ТЦК протягом 60 днів жінок-медиків будуть розшукувати - адвокат

12:08Україна
Реклама

Популярне

Більше
Уперше за багато років: Галкін обрізав кучері та показався в кардинально новому образі

Уперше за багато років: Галкін обрізав кучері та показався в кардинально новому образі

"Візитівка" Києва мала іншу назву: як у СРСР на 15 років перейменували Хрещатик

"Візитівка" Києва мала іншу назву: як у СРСР на 15 років перейменували Хрещатик

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

"Я готовий закінчити війну": Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

"Я готовий закінчити війну": Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

Дощі з грозами та +7 градусів: синоптики анонсували негоду у деяких областях

Дощі з грозами та +7 градусів: синоптики анонсували негоду у деяких областях

Останні новини

12:36

Прицільний удар по базі "Шахедів": СБУ завдала атаки на російський аеродром

12:32

Китайський гороскоп на завтра 3 серпня: Козлам - погані плітки, Бикам - розчарування

12:28

Новий виклик для України: РФ змінила тактику атак і запускає цілі, які важче збити

12:08

За неявку до ТЦК протягом 60 днів жінок-медиків будуть розшукувати - адвокат

12:03

"Відповідь за обстріл міст України": НПЗ й заводи РФ палають після ударів ЗСУ

Продовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - ОгризкоПродовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - Огризко
11:45

Яблук буде море: секрети літньої обрізки, які працюютьВідео

11:28

Без парасольки на вулицю не варто виходити: які області накриють інтенсивні дощі

11:27

Ціни на бензин в Україні різко злетять уверх: в НБУ дали неочікуваний прогноз

11:27

"Пиріг Незалежності" повертається: 1+1 media та 1+1 Україна підтримують гастрономічну традицію до головного свята країни

Реклама
11:04

Забрала і відвезла сина: путіністка Корольова посварилася з невісткою

10:25

Собаку помітять лише гостроокі генії: на загадку є всього 9 секунд

10:08

Гороскоп на серпень 2025 для Козерогів: коли підписувати контракт і шукати коханняВідео

09:53

Жести доброї волі: партизани підтвердили масову втечу армії РФ з позицій фронту

09:27

Гороскоп на серпень 2025 для Водоліїв: кохання, гроші, нові можливостіВідео

09:24

"Буде кілька зустрічей": Трамп сказав, коли може побачитися з Путіним

08:58

Путін використовує Медведєва для ядерного залякування Заходу, – ISW

08:10

Російські обстріли: показова ілюстрація логіки та намірів ПутінаПогляд

08:09

Масований удар дронів по РФ: горять НПЗ, радіозавод і не тільки – усі деталіВідео

06:10

Як втрата Покровська додасть масла у вогонь війни?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з конем за 39 секунд

Реклама
05:25

Чому не можна вживати слово "виключити": вчителька української мови пояснила

04:56

Гороскоп на завтра 3 серпня: Овнам - довгоочікуваний дзвінок, Терезам - крадіжка

04:32

Україна може переконати Путіна закінчити війну: дипломат назвав вагомий аргумент

04:00

Готуються обміни і новий законопроект: Зеленський анонсував зміни для військовополонених

03:30

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у КиєвіФото

03:00

Забороняли з дитинства: що насправді означає прикмета їсти з ножа

02:15

"Відбувся розмін": ексглава МЗС розкрив деталі угоди США щодо УкраїниВідео

01:33

Поведуть за собою мільйони: астрологи назвали ТОП-5 лідерів серед знаків зодіаку

01:32

Павуки триматимуться за кілометр, якщо тримати 3 речі у ванній кімнаті

00:59

Гороскоп на серпень 2025 для Дів: важливе рішення, таємна симпатія та підвищенняВідео

00:31

Гороскоп на серпень 2025 для Левів: прорив, удача та нові можливості

01 серпня, п'ятниця
23:52

Трамп обвалив рубль однією заявою, далі буде гірше - Reuters

23:29

Переливав кров побратиму на передовій: українець став найкращим медиком Європи

23:07

Путін раптово заговорив про кінець війни : Фесенко розкрив "фінт" диктатора

22:08

У Харкові приліт БпЛА "Молнія" біля багатоповерхівки: серед постраждалих - діти

21:58

"Може бути Меланія": експерт розповів, що стоїть за ультиматумом Трампа Путіну

21:46

Трамп наказав задіяти ядерні підводні човни у відповідь на погрози Медведєва

21:32

Багато хто навіть не здогадується: що означають прості символи на звичайній духовціВідео

20:32

І це без зниклих безвісти: Трамп назвав втрати РФ і України

20:24

"Візитівка" Києва мала іншу назву: як у СРСР на 15 років перейменували ХрещатикВідео

Реклама
20:13

Скільки картоплі збирають з одного куща: городники здивували рекордним урожаємВідео

19:57

До кінця року — без миру: як ультиматуми Кремля блокують переговориПогляд

19:45

Лукашенко "наїхав" на Зеленського через зустріч із Путіним і "дав вказівку" Трампу

19:17

Дощі з грозами та +7 градусів: синоптики анонсували негоду у деяких областях

19:10

Бої за Часів Яр: яка ситуація на фронтіПогляд

19:06

"Це просто жах": з карт клієнтів Ощадбанку "зникають" гроші

19:05

Міль зникне раз і назавжди: один натуральний засіб легко відлякає комахВідео

18:57

Тільки приїхав поїзд і пролунали вибухи: росіяни двічі вдарили по вокзалу в СумахФотоВідео

18:46

"У неї немає нікого": батьки дівчини, яка випала з 9 поверху в Києві, загинулиФотоВідео

18:21

У якому році Україна розраховує на закінчення війни: Сибіга дав точну відповідь

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти