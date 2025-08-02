Мали 2-річного синочка та чекали на другу дитину: ракета вбила цілу молоду родину у Києві

Микита та Софія Ламехові жити у Слов'янську в момент, коли почалось повномасштабне вторгнення. Вони переїхали у Київ, сподіваючись, що там вони будуть у безпеці.

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Росіяни у Києві вбили всю родину Ламехових / Колаж: Главред, фото: Слов'янська ГВА

Що відомо:

Росіяни вдарили ракетою по будинку у Києві

Внаслідок атаки загинула молода родина Ламехових

Софія Ламехова була вагітна другою дитиною

Росіяни жорстоко вдарили ракетою по житловому будинку у Києві. Внаслідок атаки загинула ціла родина, яка тікала від війни. Молоде подружжя приїхало до Києва зі Слов'янська. Про це повідомляє Слов'янська МВА.

В одній з квартир зруйнованого будинку жили 23-річний Микита Ламехов, його кохана дружина Софія та 2-річний синочок Лев. Родина чекала на народження ще однією дитини - Софія була вагітна.

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Микита та Софія виїхали зі Слов'янська ще влітку 2022 року. Дівчина спершу поїхала до Німеччини, але згодом повернулась в Україну. У Києві закохані одружились, після чого в них народився син.

"Микита та Софія були однолітками. Вони народилися в Слов'янську в 2002 році. Обидва навчалися у 17 школі, закінчили сільськогосподарський технікум ... Софія була в декреті, Микита працював охоронцем в магазині мережі АТБ", - йдеться у повідомленні.

Родина жила у квартирі на 5-му поверсі. Саме у їхній під'їзд влучила російська ракета. Вибух був такої сили, що частина будинку буквально склалася. Їхні тіла вдалося знайти під завалами лише через добу. На жаль, подружжя та хлопчик загинули.

Їхні тіла привезуть у рідний Слов'янськ, там і поховають. Відомо, що у Софії залишилися батьки, три молодших брати та дві бабусі. У Микити залишились батьки, бабуся та молодша сестра.

Удар РФ по Києву 31 липня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 липня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по столиці України. Однією з цілей стала житлова багатоповерхівка, куди ракета влучила просто в під’їзд дев’ятиповерхового будинку. Наслідки атаки стали трагічними - десятки мешканців загинули чи отримали поранення.

Черед російський удар загинув шестирічний хлопчик на ім'я Матвій. Його дістали живим, лікарі боролися за його життя близько двох годин, але, на жаль, серце дитини зупинилося.

Ще однією жертвою стала патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Ворожа ракета влучила у її багатоповерхівку в Святошинському районі. У момент атаки Лілія перебувала вдома разом із батьком. На жаль, обидва загинули.

Крім цього, внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва загинула вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Гайова, її два сини (17 і 22 роки) та рідний брат. Мати Наталії та ще один брат вижили.

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