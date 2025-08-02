Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мали 2-річного синочка та чекали на другу дитину: ракета вбила цілу молоду родину у Києві

Ангеліна Підвисоцька
2 серпня 2025, 21:21
989
Микита та Софія Ламехові жити у Слов'янську в момент, коли почалось повномасштабне вторгнення. Вони переїхали у Київ, сподіваючись, що там вони будуть у безпеці.
семья Ламеховых
Росіяни у Києві вбили всю родину Ламехових / Колаж: Главред, фото: Слов'янська ГВА

Що відомо:

  • Росіяни вдарили ракетою по будинку у Києві
  • Внаслідок атаки загинула молода родина Ламехових
  • Софія Ламехова була вагітна другою дитиною

Росіяни жорстоко вдарили ракетою по житловому будинку у Києві. Внаслідок атаки загинула ціла родина, яка тікала від війни. Молоде подружжя приїхало до Києва зі Слов'янська. Про це повідомляє Слов'янська МВА.

В одній з квартир зруйнованого будинку жили 23-річний Микита Ламехов, його кохана дружина Софія та 2-річний синочок Лев. Родина чекала на народження ще однією дитини - Софія була вагітна.

відео дня

Микита та Софія виїхали зі Слов'янська ще влітку 2022 року. Дівчина спершу поїхала до Німеччини, але згодом повернулась в Україну. У Києві закохані одружились, після чого в них народився син.

"Микита та Софія були однолітками. Вони народилися в Слов'янську в 2002 році. Обидва навчалися у 17 школі, закінчили сільськогосподарський технікум ... Софія була в декреті, Микита працював охоронцем в магазині мережі АТБ", - йдеться у повідомленні.

Родина жила у квартирі на 5-му поверсі. Саме у їхній під'їзд влучила російська ракета. Вибух був такої сили, що частина будинку буквально склалася. Їхні тіла вдалося знайти під завалами лише через добу. На жаль, подружжя та хлопчик загинули.

Їхні тіла привезуть у рідний Слов'янськ, там і поховають. Відомо, що у Софії залишилися батьки, три молодших брати та дві бабусі. У Микити залишились батьки, бабуся та молодша сестра.

Удар РФ по Києву 31 липня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 липня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по столиці України. Однією з цілей стала житлова багатоповерхівка, куди ракета влучила просто в під’їзд дев’ятиповерхового будинку. Наслідки атаки стали трагічними - десятки мешканців загинули чи отримали поранення.

  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official

Черед російський удар загинув шестирічний хлопчик на ім'я Матвій. Його дістали живим, лікарі боролися за його життя близько двох годин, але, на жаль, серце дитини зупинилося.

Ще однією жертвою стала патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Ворожа ракета влучила у її багатоповерхівку в Святошинському районі. У момент атаки Лілія перебувала вдома разом із батьком. На жаль, обидва загинули.

Крім цього, внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва загинула вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Гайова, її два сини (17 і 22 роки) та рідний брат. Мати Наталії та ще один брат вижили.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні ракета вторгнення Росії ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мали 2-річного синочка та чекали на другу дитину: ракета вбила цілу молоду родину у Києві

Мали 2-річного синочка та чекали на другу дитину: ракета вбила цілу молоду родину у Києві

21:21Україна
Топкорупція на закупівлях БпЛА: у КМУ та Слузі народу ухвалили важливі рішення

Топкорупція на закупівлях БпЛА: у КМУ та Слузі народу ухвалили важливі рішення

21:13Україна
Покровськ під загрозою оточення, РФ перерізає логістику ЗСУ – розвідка Британії

Покровськ під загрозою оточення, РФ перерізає логістику ЗСУ – розвідка Британії

19:19Україна
Реклама

Популярне

Більше
Путін не буде продовжувати війну в Україні: дипломат пояснив, що має статися

Путін не буде продовжувати війну в Україні: дипломат пояснив, що має статися

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

Гороскоп на завтра 3 серпня: Овнам - довгоочікуваний дзвінок, Терезам - крадіжка

Гороскоп на завтра 3 серпня: Овнам - довгоочікуваний дзвінок, Терезам - крадіжка

"Твереза оцінка": у Британії здивували прогнозом щодо тривалості війни в Україні

"Твереза оцінка": у Британії здивували прогнозом щодо тривалості війни в Україні

Українським пенсіонерам почали приходити не маленькі штрафи: в чому причина

Українським пенсіонерам почали приходити не маленькі штрафи: в чому причина

Останні новини

21:21

Мали 2-річного синочка та чекали на другу дитину: ракета вбила цілу молоду родину у Києві

21:13

Топкорупція на закупівлях БпЛА: у КМУ та Слузі народу ухвалили важливі рішення

20:14

Загроза нового наступу з Білорусі: Буданов розкрив імовірність атаки

19:19

Покровськ під загрозою оточення, РФ перерізає логістику ЗСУ – розвідка Британії

19:10

Хто замінить Путіна в Кремлі?Погляд

Продовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - ОгризкоПродовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - Огризко
19:05

Спека накриває Україну: названа дата повернення дощів

18:27

РФ може масовано атакувати українські об'єкти: названо цілі

18:15

Зустріч Зеленського з Путіним: несподіваний прогноз щодо переговорів

17:20

Зеленський повідомив про масштабне викриття корупціонерів: хто попався

Реклама
17:17

"Допомога вже в дорозі": у Трампа несподівано звернулися до українців

17:00

"Проблема мала місце": у ВМС оцінили пошкодження бази атомних субмарин РФ

16:52

П'яна або з бодуна: учасниця Х-фактора назвала найпроблемнішу суддю

16:32

"Твереза оцінка": у Британії здивували прогнозом щодо тривалості війни в Україні

16:18

Наступник Путіна: Буданов пояснив, що буде у РФ після зміни влади

16:07

В Мелітополі прогримів вибух: ГУР повідомили про ліквідацію "кадирівців", деталі

15:54

Чому навіть міцні пари розпадаються: психолог назвав навичку, яку ігнорують

15:52

Понад місяць пробув на позиції без постачання: на фронті героїчно загинув штаб-сержантЕксклюзив

15:50

Камалія здивувала особливим зверненням до колишнього чоловіка: що вона сказала

15:18

Життя не буде таким, як раніше: для яких ТОП-4 знаків серпень готує зміни

15:06

Гороскоп на серпень 2025 для Терезів: коли потрібно ловити удачу за хвістВідео

Реклама
15:02

Путін не буде продовжувати війну в Україні: дипломат пояснив, що має статися

14:37

Українським пенсіонерам почали приходити не маленькі штрафи: в чому причина

13:49

Чи потрібно ставити пам’ятники при дорогах: священник відповівВідео

13:49

Мова не про Україну: Росія готується до великої війни, Буданов розкрив деталі

13:19

Гороскоп на серпень 2025 для Риб: Уран принесе переїзд, а Сатурн - важливу подіюВідео

13:18

Струнка Могилевська відсвяткувала 50-річчя сміливою фотосесією

13:06

США дали ляпас РФ і можуть уразити десятки цілей на її території - експерт

12:36

Прицільний удар по базі "Шахедів": СБУ завдала атаки на російський аеродром

12:32

Китайський гороскоп на завтра 3 серпня: Козлам - погані плітки, Бикам - розчарування

12:28

Новий виклик для України: РФ змінила тактику атак і запускає цілі, які важче збити

12:08

За неявку до ТЦК протягом 60 днів жінок-медиків будуть розшукувати - адвокат

12:03

"Відповідь за обстріл міст України": НПЗ й заводи РФ палають після ударів ЗСУ

11:45

Яблук буде море: секрети літньої обрізки, які працюютьВідео

11:28

Без парасольки на вулицю не варто виходити: які області накриють інтенсивні дощі

11:27

Ціни на бензин в Україні різко злетять уверх: в НБУ дали неочікуваний прогноз

11:27

"Пиріг Незалежності" повертається: 1+1 media та 1+1 Україна підтримують гастрономічну традицію до головного свята країни

11:04

Забрала і відвезла сина: путіністка Корольова посварилася з невісткою

10:25

Собаку помітять лише гостроокі генії: на загадку є всього 9 секунд

10:08

Гороскоп на серпень 2025 для Козерогів: коли підписувати контракт і шукати коханняВідео

09:53

Жести доброї волі: партизани підтвердили масову втечу армії РФ з позицій фронту

Реклама
09:27

Гороскоп на серпень 2025 для Водоліїв: кохання, гроші, нові можливостіВідео

09:24

"Буде кілька зустрічей": Трамп сказав, коли може побачитися з Путіним

08:58

Путін використовує Медведєва для ядерного залякування Заходу, – ISW

08:10

Російські обстріли: показова ілюстрація логіки та намірів ПутінаПогляд

08:09

Масований удар дронів по РФ: горять НПЗ, радіозавод і не тільки – усі деталіВідео

06:10

Як втрата Покровська додасть масла у вогонь війни?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з конем за 39 секунд

05:25

Чому не можна вживати слово "виключити": вчителька української мови пояснила

04:56

Гороскоп на завтра 3 серпня: Овнам - довгоочікуваний дзвінок, Терезам - крадіжка

04:32

Україна може переконати Путіна закінчити війну: дипломат назвав вагомий аргумент

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти