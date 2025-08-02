"Твереза оцінка": у Британії здивували прогнозом щодо тривалості війни в Україні

Проблема затяжної війни в Україні лише в тому, що Кремль не готовий її припиняти.

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Леммі припустив, скільки триватимуть переговори з Росією / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Що сказав Леммі:

Путін не готовий закінчувати війну

Переговори триватимуть щонайменше рік

Успіх переговорів залежатиме від серйозності намірів РФ

Країна-агресорка Росія на чолі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним не налаштована на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні.

Про це, як повідомляє The Guardian, сказав міністр закордонних справ Британії Девід Леммі. За його словами, Путін наразі не демонструє жодної готовності до припинення бойових дій.

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"Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Битва, яку вела Україна за підтримки Великої Британії, Європи та Америки, величезна. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть", - наголосив британський чиновник.

Леммі припускає, що війна в Україні триватиме ще щонайменше рік, бо Росія не йде на компроміси. Однак він переконаний, що ключовим є саме серйозність сприйняття РФ переговорного процесу.

Мирні переговори України та Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами колишнього посла України у США Валерія Чалого, Україна та країна-агресорка Росія можуть розпочати переговори про припинення бойових дій у жовтні-листопаді 2025 року.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін своїми заявами про готовність до завершення війни полемізує не з президентом України Володимиром Зеленським.

Напередодні Путін заявив, що готовий закінчити війну на умовах, які були у червні 2024 року. Тобто вогонь нібито припиниться в той момент, коли Україна повністю виведе війська з території Запорізької та Херсонської областей, а також з так званих "ДНР" і "ЛНР" у межах їх адміністративних кордонів.

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Про персону: Девід Леммі Девід Ліндон Леммі — британський юрист та політик-лейборист, який з 2024 року обіймає посаду міністра закордонних справ. Член парламенту від Тоттенгема з 2000 року. пише Вікіпедія.

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