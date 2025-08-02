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"Болі страшні": російському співаку Юрію Антонову стало гірше в РФ

Олена Кюпелі
2 серпня 2025, 23:15
33
Юрій Антонов, який підтримує війну, скаржиться на серйозне погіршення здоров'я.
Юрію Антонову стало погано в РФ
Юрію Антонову стало погано в РФ / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Про що повідомив путініст Антонов
  • На які проблеми він скаржиться

Російський старий співак, який ось уже кілька десятків років не виконує нові пісні, а "живе" за рахунок старих, - Юрій Антонов має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як пишуть російські пропагандисти, у Антонова серйозно погіршилося здоров'я. Повідомляється, що в артиста знову виникли болі в ногах. Ситуація загострилася настільки, що не обійшлося без допомоги лікаря.

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Ситуацію прокоментував близький друг музиканта Володимир Іллічов. Він розповів, що лікарів довелося викликати через травму, яку отримав Антонов.

"У нього можливості фізичної немає. Він дуже переживав, тому що такі речі відвідує зазвичай і підтримує. Але на жаль, так вийшло, що в нього трапилася травма, не зміг він приїхати. У нього захворіла нога. Він підвернув її вчора неакуратно. У нього там іде ремонт зараз, приміщення ремонтують. Пішов по сходах, підвернув. Лікарів йому викликали. Я думаю, обійдеться все", - поділився Іллічов.

Юрій Антонов
Юрій Антонов скаржиться на здоров'я / Известия

У Антонова - це не перші неприємності зі здоров'ям. Він переніс три операції. У результаті хірургічних втручання йому повністю замінили суглоб. Після цього Антонов скаржився, що зазнає моторошного болю

"Болі страшні, нога болить, а лікарі нічого не говорять. Тільки, що треба реабілітацією займатися. У неї багато всього входить: різні вправи, заняття на тренажерах, лазери якісь... Загалом, усе таке. Я виконую всі приписи", - розповідав музикант.

Старий Антонов принизив співачку Алсу
Старий Антонов принизив співачку Алсу / Колаж Главред, скріншот відео

Лікування Антонов проходив у Європі. Операцію із заміни суглоба йому зробили в Австрії, а потім співак змушений був знову вирушити за кордон - на реабілітацію.

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