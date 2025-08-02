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Жести доброї волі: партизани підтвердили масову втечу армії РФ з позицій фронту

Даяна Швець
2 серпня 2025, 09:53
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Причинами втечі є примусова мобілізація, погане ставлення командування, відсутність належного оформлення, залякування та великі втрати на фронті.
Путин, армия РФ
Примусово мобілізовані тікають із частин / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Про що розповіли у "АТЕШ":

  • Солдати РФ з полку в Запорізькій області масово залишають службу
  • Вище командування приховує поранення, звинувачуючи бійців у втечі

У 247-му десантно-штурмовому полку збройних сил Росії, який розміщено на тимчасово окупованій території Запорізької області, зафіксовано зростання випадків дезертирства. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За їхніми словами, найбільша кількість таких випадків спостерігається в одному з батальйонів підрозділу.

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Основними та найболючішими причинами є насильницька мобілізація місцевих жителів із тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, а також Криму. А вони не бажають воювати проти України.

"Безправ'я, некомпетентність командування, відмова реєструвати рапорти, залякування та постійні втрати на фронті лише посилюють бажання втекти", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про партизанський рух "Атеш"
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

Крім того, відомо, що деяких військовослужбовців вносять до переліку дезертирів навіть після того, як вони отримали поранення.

Їх евакуюють до медичних установ без належного документального супроводу, і, не маючи відповідного звіту, командування реєструє їхню відсутність як самовільне залишення частини.

Інші повідомлення та попередження руху "АТЕШ"

Раніше, як писав Главред, партизанський рух "АТЕШ" повідомив про серйозні проблеми у російських військ на Херсонщині. За їхньою інформацією, попри складну ситуацію, командування все одно відправляє солдатів у бій.

Також "АТЕШ" заявив, що російські військові несуть великі втрати під час штурмів островів на річці Дніпро. Останні спроби наступу були для них невдалими.

Крім того, партизани помітили переміщення військових кораблів у Криму. За їхніми даними, російський флот у Севастополі в дуже поганому стані, і окупанти намагаються врятувати залишки.

Більше важливих новин:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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