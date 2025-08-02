Зустріч Зеленського з Путіним: несподіваний прогноз щодо переговорів

Переговори в Туреччині показали, що Стамбул - це просто організаційний і технічний майданчик, вважає Валерій Клочок.

https://glavred.net/ukraine/vstrecha-zelenskogo-s-putinym-neozhidannyy-prognoz-naschet-peregovorov-10686662.html Посилання скопійоване

З'явився прогноз про зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, сайт Кремля

Важливе із заяв Клочка:

Немає передумов або перспектив щодо проведення зустрічі лідерів

Заява глави турецького МЗС Фідана - ілюзія

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок прокоментував імовірність потенційної зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

"На цьому етапі я не бачу жодних передумов або перспектив щодо проведення такої зустрічі. Україна вкотре намагається показати Трампу, що Київ для припинення війни готовий контактувати з Москвою як на рівні робочих груп, так і на вищому політичному рівні. А Росія, своєю чергою, займається лише спекуляціями", - пише він у колонці на Главреді.

відео дня

На думку експерта, попередні раунди переговорів у Туреччині показали, що Стамбул - це просто організаційний і технічний майданчик.

"Заява глави турецького МЗС Фідана про "принципову домовленість щодо організації саміту лідерів у Туреччині" - ілюзія, метою якої є демонстрація того, що Анкара про щось домовилася з росіянами", - вважає він.

Аналітик зазначив, що це є спробою Туреччини "зробити хорошу міну за поганої гри" як посередника.

"Досягнення принципової згоди - це риторика ні про що. Принципова згода з'явилася ще кілька місяців тому, а зустріч прогнозували наприкінці червня. Однак вона не відбулася, тому що Путіну зустріч із Зеленським не потрібна. Путін цього не хоче. Путін хотів би у вересні зустрітися з Трампом під час заходів до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Але не факт, що Трамп туди полетить", - додав Клочок.

Коли Путін сяде за стіл переговорів: прогноз експерта

Повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України, все ще триває, і багато хто сподівається на поворотний момент, який міг би привести хоча б до тимчасового припинення вогню, якщо не до повноцінного миру. Такий сценарій у найближчому майбутньому цілком реалістичний.

Про це під час онлайн-чату в Главреді розповів російський опозиційний політик і колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов - єдиний, хто свого часу виступив проти анексії Криму. За його словами, і Москва, і Київ вважають, що перелом у конфлікті все ще можливий.

Нагадаємо, Главред писав, що однією з вимог РФ для досягнення перемир'я залишається виведення українських військ із чотирьох українських областей - Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської.

Раніше стало відомо, що припинення вогню в Україні до кінця року в Європейському Союзі вважають неможливим через відсутність відповідної волі у країни-агресора Росії.

Напередодні в РФ заявили, що країна-агресор не має наміру погоджуватися на перемир'я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу". Водночас проблемою встановлення "режиму тиші" в Кремлі вважають продовження військової підтримки України з боку західних країн.

Більше новин:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред