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Зустріч Зеленського з Путіним: несподіваний прогноз щодо переговорів

Олексій Тесля
2 серпня 2025, 18:15
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Переговори в Туреччині показали, що Стамбул - це просто організаційний і технічний майданчик, вважає Валерій Клочок.
Путін, Зеленський
З'явився прогноз про зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, сайт Кремля

Важливе із заяв Клочка:

  • Немає передумов або перспектив щодо проведення зустрічі лідерів
  • Заява глави турецького МЗС Фідана - ілюзія

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок прокоментував імовірність потенційної зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

"На цьому етапі я не бачу жодних передумов або перспектив щодо проведення такої зустрічі. Україна вкотре намагається показати Трампу, що Київ для припинення війни готовий контактувати з Москвою як на рівні робочих груп, так і на вищому політичному рівні. А Росія, своєю чергою, займається лише спекуляціями", - пише він у колонці на Главреді.

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На думку експерта, попередні раунди переговорів у Туреччині показали, що Стамбул - це просто організаційний і технічний майданчик.

"Заява глави турецького МЗС Фідана про "принципову домовленість щодо організації саміту лідерів у Туреччині" - ілюзія, метою якої є демонстрація того, що Анкара про щось домовилася з росіянами", - вважає він.

Аналітик зазначив, що це є спробою Туреччини "зробити хорошу міну за поганої гри" як посередника.

"Досягнення принципової згоди - це риторика ні про що. Принципова згода з'явилася ще кілька місяців тому, а зустріч прогнозували наприкінці червня. Однак вона не відбулася, тому що Путіну зустріч із Зеленським не потрібна. Путін цього не хоче. Путін хотів би у вересні зустрітися з Трампом під час заходів до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Але не факт, що Трамп туди полетить", - додав Клочок.

Коли Путін сяде за стіл переговорів: прогноз експерта

Повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України, все ще триває, і багато хто сподівається на поворотний момент, який міг би привести хоча б до тимчасового припинення вогню, якщо не до повноцінного миру. Такий сценарій у найближчому майбутньому цілком реалістичний.

Про це під час онлайн-чату в Главреді розповів російський опозиційний політик і колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов - єдиний, хто свого часу виступив проти анексії Криму. За його словами, і Москва, і Київ вважають, що перелом у конфлікті все ще можливий.

Нагадаємо, Главред писав, що однією з вимог РФ для досягнення перемир'я залишається виведення українських військ із чотирьох українських областей - Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської.

Раніше стало відомо, що припинення вогню в Україні до кінця року в Європейському Союзі вважають неможливим через відсутність відповідної волі у країни-агресора Росії.

Напередодні в РФ заявили, що країна-агресор не має наміру погоджуватися на перемир'я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу". Водночас проблемою встановлення "режиму тиші" в Кремлі вважають продовження військової підтримки України з боку західних країн.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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Валерій Клочок Переговори про припинення вогню
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