Путініст Кіркоров нещодавно виходив із медичної клініки і не зміг самостійно сісти в машину.

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Філіп Кіркоров скоро не зможе ходити / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Кіркорова помітили біля клініки в жалюгідному стані

Яка допомога потрібна путіністу

У терористичній Росії, яка напала на мирну Україну, продовжують обговорювати стан путініста й українофоба Філіпа Кіркорова, який зник з радарів пропагандистських ЗМІ на тлі погіршення стану здоров'я.

Як пишуть росЗМІ, повсюдно в мережі з'являються відео, де Кіркоров не може пересуватися без сторонньої допомоги і має немічний вигляд. Ба більше, Кіркоров навіть самостійно сісти в машину - йому потрібна допомога. Нещодавно його зняли, як він виходив із клініки і користувався допомогою медичного працівника.

відео дня

За словами лікаря з РФ Андрія Кондрахіна, у Кіркорова могло статися ускладнення на ноги та м'язи. Він також додає, що в путініста могли початися зміни м'язового апарату, що зазвичай пов'язано з віком або хворобою.

Філіп Кіркоров помітно схуд / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

"Цукровий діабет дає порушення кровообігу в м'язах. У людей, які страждають на діабет, дуже болять ноги. Їм важко стояти і ходити. Тим більше він усе життя на сцені. Ще може бути варикоз нижніх кінцівок. Організму складно справлятися з навантаженням", - каже він.

Кіркоров засвітив чорну руку / Фото Instagram/fkirkorov

Що відомо про хворобу Кіркорова

Неприємності зі здоров'ям у Кіркорова з'явилися під час одного концерту. Використовуючи піротехніку під час свого концерту, Кіркоров заробив серйозний опік руки. Відтоді він частково зник з радарів ЗМІ, сильно схуд і ходив із перебинтованою рукою.

Тоді в ЗМІ раз у раз з'являлися чутки про те, що Кіркоров серйозно хворий і перебуває у важкому стані в лікарні. Ба більше, деякі ЗМІ навіть писали про те, що путіністу можуть ампутувати руку, адже вона не заживала на тлі діабету.

Пізніше, Кіркоров таки став з'являтися на публічних заходах, але виглядав він при цьому погано і був явно нездоровий. На одному з корпоративів він слабо співав свій популярний хіт "Дива".

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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Про персону: Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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