Медведєв накинувся на Британію і пригрозив відібрати "додаткові території" України

Руслана Заклінська
4 вересня 2025, 18:42
Російського політика обурила допомога Україні у розмірі 1,3 мільярда доларів із російських заморожених активів.
Медведєв накинувся на Британію і пригрозив відібрати 'додаткові території' України
Медведєв обрушився на Британію з погрозами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, uk.wikipedia.org

Що сказав Медведєв:

  • Медведєв назвав міністра Леммі "англійським придурком"
  • Росія нібито має "право вимоги" до Лондона та України
  • Повернення активів РФ можливе лише у "натуральній формі"

Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму понад 1,3 мільярда доларів за рахунок заморожених російських коштів. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре відзначився різкими висловлюваннями та погрозами, реагуючи на рішення Лондона використати заморожені активи для підтримки України.

Медведєв образив міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, який повідомив про те, що Британія надала Україні військову допомогу на $1,3 млрд із заморожених російських активів. Скандальний російський політик назвав Леммі "англійським придурком" у пості в Telegram.

відео дня

"Ну це означає одне: британські злодії передали російські гроші неонацистам. Наслідки? Британія вчинила правопорушення, а у Росії виникло, як кажуть юристи, право вимоги до неї і нинішньої бандерівської України", - написав в істериці Медведєв.

Далі Медведєв перейшов до відвертих територіальних погроз. За його словами, "повернути" ці активи Росія зможе лише у "натуральній формі", тобто за рахунок українських територій та майна, яке на них розташоване.

Окрім цього, він додав, що будь-яке використання заморожених російських коштів або прибутків від них має "конвертуватися" для Москви у "додаткові території" та інші ресурси України. У своїх заявах він навіть згадав можливість "вилучення цінностей Британської Корони", натякнувши, що "їх ще достатньо в різних місцях, включно з тими, що розташовані в Росії".

Чи застосує Трамп санкції проти Росії

Нещодавно Трамп припустив можливу "економічну війну" проти Росії, якщо Кремль не зупинить війну проти України. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що слова президента США прозвучали у спілкуванні з журналістами в контексті того, що він міг би зробити, якщо війна не завершиться. Тому це радше інтерпретація, ніж реальна позиція щодо санкцій.

На підтвердження цього експерт наводить недавню заяву очільника американського Мінфіну Скотта Бессента, який зазначив, що США не можуть конфіскувати заморожені російські активи, адже це частина переговорного процесу між Вашингтоном і Москвою.

"Загалом я не думаю, що Трамп застосує економічні санкції проти Росії. Звісно, якщо війна не зупиниться, він буде змушений щось робити, але навряд чи можна говорити про рішучі кроки. І будь-які повідомлення про тиск на Росію в умовах, коли Стів Віткофф всюди розповідає про те, як Путін начебто хоче миру, виглядають дурницями", - додав Клочок.

Перепалка Трампа і Медведєва – що відомо

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-який ультиматум від президента США Дональда Трампа може наблизити світ до війни зі Сполученими Штатами. Окрім цього, він пригрозив застосуванням радянської автоматичної системи ядерного удару "Периметр", відомої також як "Мертва рука".

У відповідь Трамп наголосив, що подібні висловлювання небезпечні та можуть мати серйозні наслідки. Він повідомив, що наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах "про всяк випадок", аби запобігти будь-якій можливій ескалації.

Як повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін також прокоментував ситуацію, зазначивши, що "розчарування виникають від надмірних очікувань". Він додав, що для пошуку мирного вирішення російсько-українського конфлікту потрібні детальні переговори, але "не на публіці".

Про персону: Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія.

Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії.

З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

