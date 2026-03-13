В Україні значно зростуть стипендії: скільки платитимуть і кого торкнуться зміни

Цьогоріч студенти отримуватимуть стипендії незалежно від форми власності закладу.

В Україні суттєво зростуть академічні стипендії для студентів / Колаж: Главред, фото: Pexels, t.me/svyrydenkoy

В Уряді анонсували підвищення стипендії студентам вдвічі

З вересня стипендії будуть нараховувати у розмірі щонайменше 4000 грн

Також отримуватимуть стипендії студенти приватних вишів

В Україні з 1 вересня 2026 року суттєво зростуть академічні стипендії для студентів. Мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

Крім того, виплати почнуть отримувати також студенти приватних закладів вищої освіти, якщо вони навчаються за державним замовленням. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"У відповідь на запити студентів Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення", - йдеться в повідомленні.

З 1 вересня 2026 року академічні стипендії будуть нараховувати у розмірі щонайменше 4 тис. грн. Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

За її словами, кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

