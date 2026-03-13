В Україні значно зростуть стипендії: скільки платитимуть і кого торкнуться зміни

Коротко:
- В Уряді анонсували підвищення стипендії студентам вдвічі
- З вересня стипендії будуть нараховувати у розмірі щонайменше 4000 грн
- Також отримуватимуть стипендії студенти приватних вишів
В Україні з 1 вересня 2026 року суттєво зростуть академічні стипендії для студентів. Мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.
Крім того, виплати почнуть отримувати також студенти приватних закладів вищої освіти, якщо вони навчаються за державним замовленням. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"У відповідь на запити студентів Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення", - йдеться в повідомленні.
З 1 вересня 2026 року академічні стипендії будуть нараховувати у розмірі щонайменше 4 тис. грн. Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.
За її словами, кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.
Виплати в Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, з 1 березня 2026 року пенсії і страхові виплати для мільйонів українців проіндексовані на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і підтримує рівень доходів людей в умовах зростання цін.
Крім того, з 1 січня 2026 року в Україні змінилися умови оплати праці фахівців соціальної сфери. Посадові оклади працівників галузі мають зрости майже у 2,5 раза. Про це повідомило Міністерство соціальної політики. Підвищення окладів складе близько 150%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року в Україні зарплати педагогів зростуть на 30%, повідомили в МОН. У держбюджеті на це передбачено 64,6 млрд грн.
Читайте також:
- Viber після уроків: чи має вчитель відповідати батькам у вихідні
- Педагоги розриваються між дітьми: вчителька назвала найгірший формат навчання у 2026
- Міністр освіти розкрив, коли вчителі отримають підвищену зарплату
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред