В Україні значно зростуть стипендії: скільки платитимуть і кого торкнуться зміни

Інна Ковенько
13 березня 2026, 12:04
Цьогоріч студенти отримуватимуть стипендії незалежно від форми власності закладу.
В Україні суттєво зростуть академічні стипендії для студентів
В Україні суттєво зростуть академічні стипендії для студентів / Колаж: Главред, фото: Pexels, t.me/svyrydenkoy

Коротко:

  • В Уряді анонсували підвищення стипендії студентам вдвічі
  • З вересня стипендії будуть нараховувати у розмірі щонайменше 4000 грн
  • Також отримуватимуть стипендії студенти приватних вишів

В Україні з 1 вересня 2026 року суттєво зростуть академічні стипендії для студентів. Мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

Крім того, виплати почнуть отримувати також студенти приватних закладів вищої освіти, якщо вони навчаються за державним замовленням. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

відео дня

"У відповідь на запити студентів Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення", - йдеться в повідомленні.

З 1 вересня 2026 року академічні стипендії будуть нараховувати у розмірі щонайменше 4 тис. грн. Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

За її словами, кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

    Як повідомляв Главред, з 1 березня 2026 року пенсії і страхові виплати для мільйонів українців проіндексовані на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і підтримує рівень доходів людей в умовах зростання цін.

    Крім того, з 1 січня 2026 року в Україні змінилися умови оплати праці фахівців соціальної сфери. Посадові оклади працівників галузі мають зрости майже у 2,5 раза. Про це повідомило Міністерство соціальної політики. Підвищення окладів складе близько 150%.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року в Україні зарплати педагогів зростуть на 30%, повідомили в МОН. У держбюджеті на це передбачено 64,6 млрд грн.

    Про персону: Юлія Свириденко

    Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

    Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

    17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

