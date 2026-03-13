Не для слабаків: Сінді Кроуфорд без макіяжу показала свої ранкові ритуали

Популярна модель показала, як доглядає за собою вранці.

Сінді Кроуфорд показала ранкову рутину / Колаж Главред, фото Instagram/cindycrawford

Що робить Сінді Кроуфорд вранці

Як вона виглядає без макіяжу

Ранкові ритуали Сінді Кроуфорд не для людей зі слабкими нервами.

Як пише Page Six, 60-річна супермодель вразила своїх підписників, розкривши свій 2,5-годинний розпорядок дня, який включає в себе підйом о 6 ранку, прослуховування додатку з Біблією і сухий масаж щіткою протягом перших п'яти хвилин після пробудження.

Чим займається Сінді Кроуфорд вранці / Фото Instagram/cindycrawford

Кроуфорд, яка здобула популярність у 1980-х і 1990-х роках завдяки своїй модельної та акторській кар'єрі, а також відеороликам з тренуваннями, також використовує гуаша для обличчя з очищувальним засобом, що, як вважається, допомагає поліпшити кровообіг в області обличчя.

О 6:45 ранку вона сідає на килимок Bemer, призначений для відновлення м'язів, в капелюсі з червоним світлом Capillus. Вона також використовує пристрій з червоним світлом для обличчя.

Чим займається Сінді Кроуфорд вранці / Фото Instagram/cindycrawford

О 7 ранку вона випиває чарку яблучного оцту, а потім йде по траві "для заземлення", щоб дістатися до джакузі.

Потім вона одягнеться для тренування, після чого приготує каву з колагеном. Кроуфорд перевірить електронну пошту, а потім відправиться в спортзал на тренування, яке включає стрибки на батуті, розтяжку, виси і пілатес.

Чим займається Сінді Кроуфорд вранці / Фото Instagram/cindycrawford

Багато користувачів соціальних мереж швидко відреагували на відео, деякі заявили, що їм сподобалася ця програма, а інші припустили, що вона свідчить про багатство.

Про особу: Сінді Кроуфорд Сінді Кроуфорд - американська супермодель і актриса. Сінді Кроуфорд з'являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, включаючи такі журнали, як Vogue, W, People, Harper's Bazaar, Elle, Cosmopolitan і Allure; також вона була обличчям багатьох модних будинків, таких як Gianne Versace, Escada та інші. У 2000 році Кроуфорд пішла з модельного бізнесу. Кроуфорд посіла п'яте місце в списку 100 найпривабливіших зірок XX століття за версією журналу Playboy. У 1997 році за результатами опитування журналу Shape вона була названа однією з найкрасивіших жінок у світі. У 2002 році Кроуфорд була названа однією з п'ятдесяти найкрасивіших людей світу журналом People. У 40 років вона посіла 26 місце в рейтингу журналу Maxim Hot 100,

