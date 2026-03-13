Рус
Названо нові ціни на овочі в Україні: що подешевшало

Анна Ярославська
13 березня 2026, 11:04
Ціни на овочі в 2026 році нижчі за торішні. До червня частка імпортних овочів буде зростати, тому деякі продукти можуть дорожчати.
Продукти, гривні
Названо фактори, які впливатимуть на ціни на овочі навесні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки зараз коштує "борщовий набір"
  • Коли подорожчають овочі і в чому причина

У 2026 році ціни на овочі "борщового набору" нижчі, ніж минулого року. Вартість тепличних продуктів буде залежати від курсу валют і цін на паливо. Такий прогноз озвучив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За словами експерта, восени були хороші врожаї овочів, що дозволило зробити якісні запаси продуктів. Таким чином, динаміка цін на базові овочі зараз є позитивною для споживачів, передає РБК-Україна.

відео дня

"Ціни на овочі "борщового набору" в 2026 році нижчі, ніж у 2025 році", - говорить аналітик.

За даними Мінфіну, зараз картопля в середньому коштує 24,95 грн. Це на три копійки дешевше, ніж було місяць тому. Буряк продають по 10,23 грн, ціна впала на 90 копійок. На стільки ж подешевшала капуста - до 11,22 грн.

Морква за місяць впала в ціні на 1,3 грн, зараз її продають за 13,57 грн. А ось цибуля подорожчала на 1,11 грн, її ціна зросла до 28,25 грн.

Скільки будуть коштувати овочі - прогноз

Внутрішні ресурси поступово вичерпуються, тому до червня на ринку буде зростати частка імпорту. Відповідно, закордонні овочі будуть коштувати дорожче.

Що стосується огірків і томатів, то їх імпорт тривав майже всю зиму. На вартість цих продуктів у весняний період впливатимуть два ключові фактори, а саме — курс валют і логістика.

Оскільки пропозиція переважно імпортна, ціноутворення безпосередньо прив'язане до стабільності гривні. Крім того, через активне зростання цін на паливо, витрати на доставку стануть вагомою часткою в кінцевій вартості овочів.

Варто зазначити, що на даний момент ціни на огірки та помідори впали майже на 30 грн порівняно з лютим.

Зараз помідори рожеві коштують 199 грн за 1 кг, червоні — 167,47 грн, гладкі огірки — 167,47 грн.

"Збільшення української пропозиції помідорів і огірків можна очікувати в травні місяці, якщо не буде різких перепадів температур", - додав Гопка.

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, найближчими тижнями ціни на більшість продуктів харчування в Україні залишаться стабільними. Вони будуть приблизно на тому ж рівні, що і в лютому. Але перед Великоднем очікується подорожчання.

В Україні спостерігається дефіцит гречки через скорочення посівних площ і зменшення врожаю, що сприятиме зростанню цін. За словами економіста Світлани Черемісіної, у 2025 році виробництво гречки склало 70,8 тис. тонн при внутрішньому споживанні 100-110 тис. тонн.

Ситуація з цінами на м'ясо в Україні залишається стабільною через війну і наслідки атак на енергосистему. У березні 2026 року зростання цін на яловичину, свинину і курятину не очікується — вони залишаться на рівні лютого.

Чи чекати різкого стрибка цін на продукти

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що підвищення цін на бензин в Україні на 5–8 гривень не матиме істотного впливу на вартість виробництва продуктів харчування. Очікувати помітного зростання цін можна лише при значному стрибку вартості палива — приблизно на 50% і більше.

За оцінкою Марчука, нинішнє підвищення цін на паливо може призвести лише до помірного зростання вартості продуктів — приблизно на 2–3%.

"Якби ціни на паливо зросли на 50%, тоді подорожчання було б відчутним, а так, поки що будемо спостерігати лише помірне підвищення цін на продукти", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

