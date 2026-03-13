Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Погана історія": Танчинець з'явився з новою дружиною і заговорив про дітей

Христина Трохимчук
13 березня 2026, 11:43
Лідер групи "Без обмежень" поділився сімейними планами.
Сергій Танчинець - дружина
Сергій Танчинець - дружина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юліана Танчинець

Ви дізнаєтеся:

  • Сергій Танчинець з'явився на публіці з дружиною
  • Чи планує пара поповнення в родині

Відомий український співак і лідер групи "Без обмежень" Сергій Танчинець з'явився на світському заході зі своєю другою дружиною Юліаною Корецькою. В інтерв'ю проекту "Тур зірками" артист розповів про плани щодо поповнення в родині.

Пара з'явилася на прем'єрі фільму "Коли ти розлучишся" після свого таємного весілля, про яке фронтмен гурту повідомив у січні. Юліана приміряла сміливу мереживну міні-сукню з глибоким вирізом, яку одягла без бюстгальтера. Поверх відвертого вбрання дружина музиканта накинула піджак, а доповнила образ несподіваним поєднанням білих шкарпеток і взуття на плоскій підошві. Лаконічний пучок і природний макіяж підкреслили елегантність аутфіту.

відео дня
Юліана Танчинець - образ на червоній доріжці
Юліана Танчинець - образ на червоній доріжці / фото: instagram.com, Юліана Танчинець

Сергій Танчинець зізнався, що вже обговорює зі своєю обраницею питання про майбутніх дітей. Як зазначив співак, найкращий період для цього - через кілька років після весілля. Артист хоче врахувати свій гіркий досвід, отриманий у попередньому шлюбі, і більше допомагати коханій після народження малюка.

"Ми обоє дуже любимо дітей. І я своїх двох, які у мене є, і Юліана... Ми хочемо дітей, правда, і вони у нас обов'язково будуть. Але зараз надзвичайно щільний графік, і було б нечесно їздити на концерти самому, незважаючи на дитину, яка вдома з мамою без мене... Я так уже жив. На жаль, у мене був такий досвід, коли діти були постійно вдома, а я був постійно в дорозі. І це погана історія", — висловив думку Танчинець.

Сергій Танчинець - діти
Сергій Танчинець - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юліана Танчинець

Виконавець також зазначив, що вони не влаштовували пишне весілля, оскільки вважали це недоречним у такий час. Як зізнався лідер групи "Без обмежень", на почуття пари офіційна реєстрація шлюбу не вплинула.

"Зараз було доречно провести цей вечір удвох, тихо, спокійно. Насолодитися цим моментом... Коли ми почали свої стосунки, ми вже розуміли, що ми одружимося... Стосунки якими були, такими і залишилися", - поділився співак.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наталка Денисенко вирішила розставити крапки в обговореннях, які останнім часом заполонили мережу. Актриса відверто прокоментувала чутки про зміни в своєму житті, включаючи приписуване їй весілля і ймовірну вагітність.

Також Дмитро Кулеба вирішив офіційно зареєструвати шлюб зі Світланою Павелецькою. Ексміністр пояснив: хоча для нього самого штамп у паспорті не є підтвердженням кохання, він прислухався до бажання партнерки, для якої цей крок є важливим.

Вас може зацікавити:

Про особу: Сергій Танчинець

Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером групи Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Сергій Танчинець
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні і готує запуск - що відомо

РФ створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні і готує запуск - що відомо

12:55Війна
Заморозки та штормовий вітер: які області України опиняться під ударом негоди

Заморозки та штормовий вітер: які області України опиняться під ударом негоди

12:44Синоптик
Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче

Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче

11:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

Останні новини

14:00

"Тіло не любить насильства": Наталія Татарінцева розповіла секрети підготовки до літа

13:48

Закінчиться дорогим ремонтом: головні помилки водіїв під час економії пальногоВідео

13:46

Як позбутися від плісняви на стінах: це можна зробити без ремонту

13:31

Продають за копійки: у секонд-хенді в заможному районі ховалися "скарби"Відео

13:19

Тетяна Литвинова продемонструвала стильні образи на весну

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанРосія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – Світан
13:11

Стало відомо, скільки доріг держзначення в Україні перебуває в аварійному стані

13:01

"Сьогодні не стало": помер зірка фільму "Пригоди Електроніка"

12:55

РФ створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні і готує запуск - що відомо

12:49

Сестра Єфросиніної з онукою Ющенка надули губи для фотосесії

Реклама
12:44

Заморозки та штормовий вітер: які області України опиняться під ударом негоди

12:27

Бур'яни висохнуть та перетворяться на пил: простий рецепт для городуВідео

12:27

Не для слабаків: Сінді Кроуфорд без макіяжу показала свої ранкові ритуали

12:09

Секретний будинок без вікон у Мангеттені: що приховує 29-поверховий гігант

12:07

Як говорити з ветеранами: на 2+2 покажуть фільм "Інструкція майбутнього"

12:04

В Україні значно зростуть стипендії: скільки платитимуть і кого торкнуться зміни

11:58

Дівчина "повернула назад" старіння своїх батьків: що допомогло

11:43

"Погана історія": Танчинець з'явився з новою дружиною і заговорив про дітей

11:34

Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче

11:33

Готував замах на Білецького: СБУ спіймала агента РФ у лавах ЗСУФотоВідео

11:16

На Рівненщині погіршиться погода: синоптики попереджають про небезпеку

Реклама
11:04

Названо нові ціни на овочі в Україні: що подешевшало

11:00

Коли завершать ремонт доріг після зими: що кажуть у Агентстві відновлення

10:59

"Ціни злетять у космос": озвучено тривожний прогноз щодо вартості нафтиВідео

10:30

Не дайте себе обдурити: як викрити брехуна за 10 секунд

10:10

Наталка Денисенко висловилася про свою вагітність: "Вирішу поділитися"

10:00

Припинення вогню може нашкодити Україні: в США зайняли неочікувану позицію

09:46

"Прильоти" і пожежа: Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області

09:35

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

09:11

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

09:09

Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

09:02

Секрети радянського фастфуду: топ-10 страв вуличного меню СРСР

08:27

Війська РФ змінили фокус наступу: де інтенсивність штурмів зашкалює

07:44

Росія вночі атакувала Балаклію дронами: пошкоджено житлові будинки

07:41

Чому реакція Києва лише посилює владу Орбана: Андрусів пояснив причинуПогляд

07:00

США тимчасово відкрили ринок для російської нафти: у чому причина

05:50

Грошова удача у п’ятницю 13-го: яким знакам зодіаку справді пощастить

05:13

Так виглядала "розкіш" у СРСР: за якими речами полювали радянські люди

04:41

Справжні радянські багатії: 5 професій, що ламали міф СРСР про "рівність"

04:25

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали КремлюВідео

04:17

Що насправді означає "ні пуху ні пера": таємний сенс, про який мало хто знає

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

03:41

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

03:07

Найбалакучіші знаки зодіаку: кому не можна розповідати секрети

02:10

"Це неприйнятно": Ніколь Кідман розповіла про найгірший поцілунок

01:47

Ворог нарощує сили: куди окупанти перекидають резерви для весняної кампанії

01:31

Чоловік Елтона Джона розкрив правду про здоров'я співака: "Він бореться"

00:52

Рослини пустять коріння за лічені дні: домашні методи для швидкого приживанняВідео

00:41

Син Оззі Осборна назвав доньку на честь покійного батькаВідео

12 березня, четвер
23:50

"Якраз сьогодні": Надя Дорофєєва заговорила про новий етап у житті

23:35

Експерти назвали ТОП-5 порід котів для сім'ї і квартири: перше місце несподіванеВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти