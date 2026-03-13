"Погана історія": Танчинець з'явився з новою дружиною і заговорив про дітей

Лідер групи "Без обмежень" поділився сімейними планами.

Сергій Танчинець - дружина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юліана Танчинець

Сергій Танчинець з'явився на публіці з дружиною

Чи планує пара поповнення в родині

Відомий український співак і лідер групи "Без обмежень" Сергій Танчинець з'явився на світському заході зі своєю другою дружиною Юліаною Корецькою. В інтерв'ю проекту "Тур зірками" артист розповів про плани щодо поповнення в родині.

Пара з'явилася на прем'єрі фільму "Коли ти розлучишся" після свого таємного весілля, про яке фронтмен гурту повідомив у січні. Юліана приміряла сміливу мереживну міні-сукню з глибоким вирізом, яку одягла без бюстгальтера. Поверх відвертого вбрання дружина музиканта накинула піджак, а доповнила образ несподіваним поєднанням білих шкарпеток і взуття на плоскій підошві. Лаконічний пучок і природний макіяж підкреслили елегантність аутфіту.

Юліана Танчинець - образ на червоній доріжці / фото: instagram.com, Юліана Танчинець

Сергій Танчинець зізнався, що вже обговорює зі своєю обраницею питання про майбутніх дітей. Як зазначив співак, найкращий період для цього - через кілька років після весілля. Артист хоче врахувати свій гіркий досвід, отриманий у попередньому шлюбі, і більше допомагати коханій після народження малюка.

"Ми обоє дуже любимо дітей. І я своїх двох, які у мене є, і Юліана... Ми хочемо дітей, правда, і вони у нас обов'язково будуть. Але зараз надзвичайно щільний графік, і було б нечесно їздити на концерти самому, незважаючи на дитину, яка вдома з мамою без мене... Я так уже жив. На жаль, у мене був такий досвід, коли діти були постійно вдома, а я був постійно в дорозі. І це погана історія", — висловив думку Танчинець.

Сергій Танчинець - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юліана Танчинець

Виконавець також зазначив, що вони не влаштовували пишне весілля, оскільки вважали це недоречним у такий час. Як зізнався лідер групи "Без обмежень", на почуття пари офіційна реєстрація шлюбу не вплинула.

"Зараз було доречно провести цей вечір удвох, тихо, спокійно. Насолодитися цим моментом... Коли ми почали свої стосунки, ми вже розуміли, що ми одружимося... Стосунки якими були, такими і залишилися", - поділився співак.

Про особу: Сергій Танчинець Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером групи Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).

