Пенсії в Україні зростуть: хто може очікувати на підвищення виплат з 1 березня

Перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій.

https://glavred.net/ukraine/pensii-v-ukraine-vyrastut-kto-mozhet-ozhidat-povysheniya-vyplat-s-1-marta-10744025.html Посилання скопійоване

Індексація пенсій в Україні / колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

В Україні відбудеться індексація пенсій

Виплати будуть проіндексовані на 12,1%

Це дозволить підтримати рівень доходів людей

З 1 березня 2026 року пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін.

відео дня

"Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію", - йдеться у повідомленні.

Свириденко додала, що перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій – за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

Крім того, проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків.

Водночас з 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Підвищення мінімальної пенсії

Міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін заявляв, що мінімальну пенсію в Україні можуть підняти до шести тисяч гривень.

За його словами, підвищення торкнеться щонайменше третини пенсіонерів. Але є умова - необхідна реформа солідарної системи.

"Якщо людина замість чотирьох тисяч отримує шість тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях", - додав він.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Пенсії - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні з березня заплановано індексацію пенсій. Більшість пенсіонерів отримають підвищення на понад 12%, проте деякі категорії залишаться без доплат.

У 2026 році багатодітні мами України, які народили та виховали дітей, можуть розраховувати на істотну надбавку до основної пенсії, а також достроковий вихід на пенсію.

Крім того, в майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно. Такий підхід Кабмін пропонує запровадити у межах пенсійної реформи.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред