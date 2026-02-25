Пенсії в Україні зростуть: хто може очікувати на підвищення виплат з 1 березня

Головне:
- В Україні відбудеться індексація пенсій
- Виплати будуть проіндексовані на 12,1%
- Це дозволить підтримати рівень доходів людей
З 1 березня 2026 року пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін.
"Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію", - йдеться у повідомленні.
Свириденко додала, що перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій – за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.
Крім того, проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків.
Водночас з 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.
Підвищення мінімальної пенсії
Міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін заявляв, що мінімальну пенсію в Україні можуть підняти до шести тисяч гривень.
За його словами, підвищення торкнеться щонайменше третини пенсіонерів. Але є умова - необхідна реформа солідарної системи.
"Якщо людина замість чотирьох тисяч отримує шість тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях", - додав він.
Пенсії - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні з березня заплановано індексацію пенсій. Більшість пенсіонерів отримають підвищення на понад 12%, проте деякі категорії залишаться без доплат.
У 2026 році багатодітні мами України, які народили та виховали дітей, можуть розраховувати на істотну надбавку до основної пенсії, а також достроковий вихід на пенсію.
Крім того, в майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно. Такий підхід Кабмін пропонує запровадити у межах пенсійної реформи.
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
