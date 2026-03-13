Рус
Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче

Дар'я Пшеничник
13 березня 2026, 11:34
Через різке подорожчання пального та зростання витрат міста по всій Україні змушені переглядати тарифи й умови роботи громадського транспорту.
проезд, деньги
Коли і на скільки подорожчає проїзд в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

відео дня

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому маршрутки масово дорожчають в Україні
  • Що відбувається з тарифами у Києві
  • Чому Львів скасовує безкоштовні пересадки
  • Чи здорожчає проїзд у Тернополі та Одесі
  • Чи збереже Харків безкоштовний транспорт

Зростання вартості дизельного пального, подорожчання електроенергії для бізнесу та збільшення витрат на утримання транспорту створили ситуацію, у якій приватні перевізники по всій Україні більше не можуть працювати за старими тарифами.

У деяких містах підвищення вже стало фактом, в інших - влада намагається стримати ціну, вводячи тимчасові обмеження або компенсуючи витрати перевізників.

Главред проаналізував ситуацію в регіонах і зібрав повну картину того, де проїзд уже подорожчав, де це станеться найближчим часом, а де влада поки що втримує тарифи.

Київ - масове підвищення тарифів до 20 грн

Столиця стала епіцентром наймасовішої хвилі подорожчання. З 14 березня більшість приватних маршруток переходять на тариф 20 грн замість 15 грн. Про це повідомила громадська організація "Пасажири Києва", яка першою зафіксувала оголошення в салонах.

"Оголошення про нові тарифи вже з’явились безпосередньо в салонах маршруток. Водії підтверджують зміни усно", - йдеться у повдомленні.

Оголошення про здорожчання проїзду у маршрутках Києва / Фото: "Пасажири Києва"

Підвищення підтверджено щонайменше на шести маршрутах: 171, 187, 200К, 205, 434, 586. Але активісти припускають, що реальний список значно ширший.

Ще два дні тому підвищення виглядало поодиноким - першим оголосив маршрут №434. Але тепер це вже системна хвиля, яка охоплює різні райони міста.

Чому це сталося саме зараз

Головна причина - різке подорожчання дизельного пального. Востаннє приватники піднімали тарифи у травні 2022 року, коли ціна зросла до 15 грн.

"Тарифи в маршрутках Києва збільшували в останній раз у травні 2022 року й з того часу не змінювали. Але виключно через те, що є політичне рішення не піднімати вартість проїзду в комунальному транспорті. Приватні перевізники банально бояться втратити пасажиропотік. Оскільки люди звикли до ціни 15 грн на фоні нестабільного, не дуже комфортного, непередбачуваного комунального транспорту по 8 грн. Але зараз очевидно розпочнеться масове підняття тарифів на проїзд у маршрутках через те, що здорожчало дизельне пальне", - зазначив у коментарі для "Телеграфу"Олександр Гречко – співзасновник ГО "Пасажири Києва".

Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче
Київська маршрутка / Фото: УНІАН

Чому місто не може втрутитися

КМДА не має повноважень регулювати тарифи приватних перевізників. Вона контролює лише комунальний транспорт - метро, трамваї, тролейбуси та муніципальні автобуси.

Тому зупинити хвилю підвищень адміністративно неможливо. Єдиний стримуючий фактор - конкуренція з комунальним транспортом та реакція пасажирів.

Львів - безкоштовні пересадки скасували, тарифи поки не чіпають

Львів - місто з найвищою вартістю проїзду серед великих міст України. Але попри зростання цін на пальне, влада поки не підвищує тариф. Натомість вводить тимчасові обмеження, щоб компенсувати витрати перевізників без здорожчання квитка.

Зокрема, з 11 березня до 11 квітня скасовано безкоштовні пересадки.

"Пасажири, які раніше могли пересісти з одного маршруту на інший без додаткової оплати, тепер платитимуть за кожен квиток окремо", - повідомили "Телеграфу" в Управлінні транспорту Львівської міської ради.

Також місто зобов’язало ОТГ укласти договори про компенсацію пільгового проїзду. Якщо цього не станеться до 16 березня, пільгові картки мешканців інших громад буде деактивовано.

Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче
Автобуси у Львові / Фото: wikipedia

Це стосується близько 42 тисяч власників карток ЛеоКарт.

Крім того, тимчасово призупинено оформлення пільгових карток для двох категорій:

  • пенсіонерів у зв’язку з втратою годувальника;
  • військових пенсіонерів за вислугою років.

Ці заходи мають забезпечити перевізникам понад 20 млн грн щомісяця.

Чи буде підвищення тарифу

Приватні перевізники вже звернулися до міста з проханням переглянути тариф, але без економічних розрахунків. Влада поки не планує підвищення, але визнає, що ситуація складна.

Остаточне рішення очікується після 16 березня.

Тернопіль - єдине велике місто, де не змінилося нічого

На тлі загальноукраїнської хвилі подорожчання Тернопіль виглядає майже унікально. Тут не підвищили тариф, не скасували пересадки, не обмежили пільги.

"У Тернополі наразі ситуація залишається без змін. Безкоштовні пересадки в громадському транспорті продовжують діяти. Пільгові категорії громадян - ветерани, особи з інвалідністю, пенсіонери, учні - користуються транспортом в звичному режимі. Оформлення нових пільгових карток не призупинено.", - зазначає сайт міста Тернополя 0352.ua.

Місто визнає, що витрати зростають: електроенергія подорожчала на 7,2%, пальне - на 40%, комунальні підприємства працюють із дефіцитом. Але влада поки не перекладає ці витрати на пасажирів.

Чи це стратегічне рішення, чи тимчасова відстрочка - покаже час.

Одеса - тарифи не змінюють, але електротранспорт стоїть

Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче
Громадський транспорт Одеси / Фото: Одеська міськрада

В Одесі востаннє переглядали тарифи у грудні 2024 року. Нині вони становлять:

  • автобуси - 20 грн;
  • електротранспорт - 15 грн.

Але є важлива деталь: трамваї та тролейбуси не працюють уже три місяці через масштабний обстріл міста. На заміну курсують безкоштовні "соціальні" автобуси.

"Підвищення можливе у разі звернення від перевізників… станом на 6 березня таких запитів не надходило", - наголосили у Департаменті транспорту Одеської міськради.

Тобто тариф не змінюють, але фактично місто працює в аварійному режимі.

Дніпро - тариф 20 грн, підстав для підвищення немає

У Дніпрі тариф у 20 грн встановили ще у січні 2025 року. Міська влада заявляє, що підстав для перегляду немає.

"Станом на 5 березня 2026 року підстави для перегляду вартості проїзду відсутні", - зазначили у Департаменті транспорту Дніпровської міськради.

Місто поки що утримує тариф, але визнає, що ситуація залежить від ринку пального.

Харків - весь муніципальний транспорт залишається безкоштовним

Харків - єдине велике місто України, де весь комунальний транспорт безкоштовний, зокрема:

  • метро;
  • трамваї;
  • тролейбуси;
  • комунальні автобуси.
Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче
Автобуси у Харкові / Фото: wikipedia

"У 2026 році планується збереження безкоштовного проїзду у наземному пасажирському електротранспорті, на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова та в метрополітені. Джерелом компенсації за організацію роботи громадського транспорту та перевезення пасажирів комунальним транспортом загального користування є бюджет Харківської міської територіальної громади", - зазначають у Харківській міськраді.

Тож подорожчання пального вдарить по бюджету міста, але не по пасажирах. Це політичне рішення, яке має підтримати містян у воєнний час.

Що далі: прогноз для України

Україна входить у період, коли підвищення тарифів у приватних перевізників стане масовим і неминучим.

Комунальний транспорт триматиме ціну довше, але й там питання перегляду тарифів "перезріло", як кажуть експерти.

Чому українські міста називаються саме так
Чому українські міста називаються саме так / Главред - інфографіка

Про джерело: Пасажири Києва

Пасажири Києва - український телеграм-канал, присвячений темам міської мобільності, громадського транспорту та дорожньої інфраструктури столиці. Канал висвітлює проблеми й зміни у роботі громадського транспорту Києва, стан доріг, організацію дорожнього руху, безпеку пішоходів і пасажирів, а також рішення міських служб у сфері транспорту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва новини Дніпра Одеса новини Харкова Тернополь новини Львова громадський транспорт
