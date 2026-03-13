Рус
Заморозки та штормовий вітер: які області України опиняться під ударом негоди

Марія Николишин
13 березня 2026, 12:44
Синоптик зауважив, що на погоду в Україні впливатиме антициклон.
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на вихідних
  • В яких областях посилиться вітер

Погода в Україні на вихідних, 14 та 15 березня, перебуватиме під впливом антициклону, тому по всій території буде малохмарно та тепло. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

"У наступні дві доби погодні умови в нашій країні продовжить визначати малорухлива атмосферна система високого тиску (антициклон). Тому у всіх регіонах очікується помірно тепла погода з нічними заморозками та переважно малохмарним небом", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За його словами, опадів не передбачається, а вітер переважатиме східного та південно-східного напрямку, помірний.

Синоптик також додав, що у західних областях, а також у Приазов'ї та Криму можливе посилення вітру в денні години до 15 – 17 м/с.

Прогноз погодних умов / фото: meteoprog

Погода в Україні 14 березня

У суботу в західній частині України очікується тепла та суха погода, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 градуси, вдень +11…+16 градусів.

У північних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується в межах -3…+2 градуси, вдень +9…+14 градусів.

У центральних областях під впливом виступу антициклону прогнозується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні -2…+3 градусів, вдень +9…+14 градусів.

У південних регіонах України та Криму очікується погода переважно малохмарна, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується в межах -2…+3 градуси, вдень +8…+13 градусів.

У східних областях також пануватиме малохмарна та суха погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень +9…+14 градусів.

Погода 14 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 15 березня

У неділю в західних областях України продовжиться період стійкої антициклональної погоди без опадів. Температура повітря в нічний час прогнозується в діапазоні -2...+3 градуси, вдень +10...+15 градусів.

У північних регіонах країни переважатиме суха та малохмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2 градуси, вдень +8…+13 градусів.

У центральній частині України утримається малохмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +9…+14 градусів.

У південних регіонах країни та на Кримському півострові збережеться антициклональний характер погоди, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується в межах -1…+4 градуси, вдень +8…+13 градусів.

У східній частині України утримається погода без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3…+2 градуси, вдень +8…+13 градусів.

Погода 15 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у суботу, 14 березня, на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, проте вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

Також відомо, що погода на Львівщині буде теплою завдяки полю підвищеного атмосферного тиску. Подекуди повітря прогріється до 20 градусів тепла.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що вже з 14 березня в Україні стане свіжіше, вдень прогнозується +10…+11 градусів. А з 17 березня температура повітря знизиться до +4…+10 градусів.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода на вихідні Ігор Кібальчич
