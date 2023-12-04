Студенти України отримуватимуть соціальну стипендію: хто може подати заявку

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою з 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати деякі категорії студентів.

https://glavred.net/economics/studenty-ukrainy-budut-poluchat-socialnuyu-stipendiyu-kto-mozhet-podat-zayavku-10522012.html Посилання скопійоване

Українські студенти отримуватимуть соціальну стипендію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

З 1 січня 2024 року українські студенти зможуть отримати соціальні стипендії. Доступні вони буде не всім, а лише певним категоріям студентів. Деталі розкрили в Міністерстві соціальної політики.

Як повідомляє пресслужба відомства, Урядом ухвалено постанову, згідно з якою з 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів професійної вищої та вищої освіти, які були в російському полоні, ув'язнені або будь-яким іншим способом позбавлені волі через збройну агресію РФ проти України, а також їхні діти.

Також для дітей учасників бойових дій спрощено список документів, на підставі яких призначатиметься стипендія.

відео дня

Крім того, оптимізована процедура отримання соціальної допомоги для певних категорій осіб, зокрема для:

осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;

осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю.

Соціальну стипендію зможуть отримати особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, на підставі витягу з відповідного Єдиного реєстру осіб (єдиний реєстр осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України).

Їхні діти, зможуть отримати соціальну стипендію, надавши таку виписку або копію рішення (протоколу) про встановлення факту позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України.

Учасникам бойових дій та їхнім дітям для оформлення соціальної стипендії достатньо буде надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення УБД.

У разі втрати паперових документів для її призначення орган соцзахисту використовує скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією або медичного висновку дитини з інвалідністю.

Які стипендії студенти отримують зараз

Ординарна (звичайна) академічна стипендія - 2 000 гривень на місяць.

Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні - 2 910 гривень на місяць.

Ординарна академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 2 550 гривень на місяць.

Академічна стипендія в підвищеному розмірі за особливі успіхи в навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 3 711 гривень на місяць.

Іменна та академічна стипендії, засновані Кабміном - 4 000 гривень на місяць.

Іменна академічна стипендія Верховної Ради - 4 400 гривень на місяць.

Академічна стипендія Президента України - 4 400 гривень на місяць.

Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 250 гривень на місяць.

Соціальна стипендія для осіб серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 026 гривень на місяць.

Соціальна стипендія для інших одержувачів соціальних стипендій - 1 180 гривень на місяць.

Як повідомляв Главред, громадяни України мають право отримувати кілька видів соціальної допомоги одночасно ‒ це не забороняється законодавством. Юрист розкрили деталі.

Нагадаємо, в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.