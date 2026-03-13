"Сьогодні не стало": помер зірка фільму "Пригоди Електроніка"

Ви дізнаєтеся:
- Пішов з життя актор "Пригод Електроніка"
- Причина смерті Василя Скромного
Український актор Василь Скромний, широко відомий глядачам за роллю Макара Гусєва з "Пригод Електроніка", помер в Одесі. Про смерть зірки повідомив його друг Віктор Деркач у Facebook.
Актор знаменитого радянського телефільму пішов з життя у віці 61 року в Одесі. Причиною смерті, за інформацією видання "Інтент", стала важка хвороба знаменитості.
Інсайдери з близького оточення актора повідомили, що Василь страждав від онкології і проходив хіміотерапію в одеських лікарнях. Ситуацію погіршили й інші недуги, які з'явилися в ході лікування. Скромний почав страждати від проблем із серцем.
"Сьогодні не стало Василя Михайловича", — написав Віктор Деркач.
Василь Скромний — "Пригоди Електроніка"
Василь Скромний народився в 1964 році в Одесі і прославився завдяки ролі харизматичного хулігана Макара Гусєва у фільмі "Пригоди Електроніка". Режисер Костянтин Бромберг вибрав його за завзятий характер, який зробив персонажа одним з найулюбленіших у глядачів.
Незважаючи на успіх і наступні ролі у фільмах "Школа" і "Комбат", Василь не став продовжувати акторську кар'єру. Вирісши в родині моряка, він вирішив залишити кіно і пов'язати своє життя з мореплавством.
Про персону: Василь Скромний
Василь Скромний — український актор, який зіграв Макара Гусєва у фільмі "Пригоди Електроніка", повідомляє Вікіпедія. Закінчив театральну школу при Одеській кіностудії і після цього знявся в декількох фільмах. Однак, маючи великі перспективи в кінематографі, Василь вирішив освоїти іншу професію і, закінчивши морехідне училище, став моряком.
