Наталка Денисенко висловилася про свою вагітність: "Вирішу поділитися"

Актриса прокоментувала чутки про особисте життя.

https://glavred.net/stars/natalka-denisenko-vyskazalas-o-svoey-beremennosti-reshu-podelitsya-10748576.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Наталка Денисенко розповіла про зміни у своєму житті

Як вона відреагувала на чутки про нову вагітність

Відома українська акторка Наталка Денисенко висловилася про чутки, які активно обговорюються в мережі. Знаменитості приписують весілля, вагітність і навіть пластичну операцію. Свою реакцію на це Денисенко розповіла проекту "Тур зірками".

За словами Наталки, більшість чуток в мережі не відповідають дійсності і є лише плодом фантазії користувачів.

відео дня

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Що писали? Що я зробила груди, що я вагітна, що ми з Юрою вже одружилися. Пишуть все, що завгодно", — з гумором відреагувала актриса.

Знаменитість запевнила, що не буде приховувати від шанувальників такі серйозні зміни в житті і обов'язково повідомить про них у соцмережах.

Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Якщо я вирішу поділитися якимись новинами, що я зробила собі ніс, груди або інтимну пластику, то я обов'язково всім про це скажу. А якщо я про це не говорю, то, можливо, я налагодила гормони або, можливо, дійсно я вагітна і не хочу про це говорити. Або я зробила груди і не хочу про це говорити. Є різні варіанти. Скажу так: якщо я захочу прокоментувати або розповісти щось про зміни в своєму тілі або в особистому житті, я обов'язково всім про це повідомлю. Не треба гадати", — попросила Денисенко.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька в інтерв'ю офіційно підтвердили, що вирішили зареєструвати свій шлюб. Екс-міністр закордонних справ відверто зізнався, що цей крок для нього є формальністю.

Також Валентина Хамайко поділилася подробицями напруженого ранку. Після того як її 7-річна дитина не повернулася з прогулянки, телеведуча разом з чоловіком Андрієм Онистратом негайно звернулися в поліцію і почали масштабні пошуки.

Вас може зацікавити:

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред