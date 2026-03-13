Наталка Денисенко висловилася про свою вагітність: "Вирішу поділитися"

Ви дізнаєтеся:
- Наталка Денисенко розповіла про зміни у своєму житті
- Як вона відреагувала на чутки про нову вагітність
Відома українська акторка Наталка Денисенко висловилася про чутки, які активно обговорюються в мережі. Знаменитості приписують весілля, вагітність і навіть пластичну операцію. Свою реакцію на це Денисенко розповіла проекту "Тур зірками".
За словами Наталки, більшість чуток в мережі не відповідають дійсності і є лише плодом фантазії користувачів.
"Що писали? Що я зробила груди, що я вагітна, що ми з Юрою вже одружилися. Пишуть все, що завгодно", — з гумором відреагувала актриса.
Знаменитість запевнила, що не буде приховувати від шанувальників такі серйозні зміни в житті і обов'язково повідомить про них у соцмережах.
"Якщо я вирішу поділитися якимись новинами, що я зробила собі ніс, груди або інтимну пластику, то я обов'язково всім про це скажу. А якщо я про це не говорю, то, можливо, я налагодила гормони або, можливо, дійсно я вагітна і не хочу про це говорити. Або я зробила груди і не хочу про це говорити. Є різні варіанти. Скажу так: якщо я захочу прокоментувати або розповісти щось про зміни в своєму тілі або в особистому житті, я обов'язково всім про це повідомлю. Не треба гадати", — попросила Денисенко.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька в інтерв'ю офіційно підтвердили, що вирішили зареєструвати свій шлюб. Екс-міністр закордонних справ відверто зізнався, що цей крок для нього є формальністю.
Також Валентина Хамайко поділилася подробицями напруженого ранку. Після того як її 7-річна дитина не повернулася з прогулянки, телеведуча разом з чоловіком Андрієм Онистратом негайно звернулися в поліцію і почали масштабні пошуки.
Вас може зацікавити:
- Вільям ніколи: кого принцеса Діана готувала для королівського престолу
- "Якраз сьогодні": Надя Дорофеєва заговорила про новий етап у житті
- Чоловік Елтона Джона розкрив правду про здоров'я співака: "Він бореться"
Про особу: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред