Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Наталка Денисенко висловилася про свою вагітність: "Вирішу поділитися"

Христина Трохимчук
13 березня 2026, 10:10
Актриса прокоментувала чутки про особисте життя.
Наталка Денисенко вагітність
Наталка Денисенко вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Наталка Денисенко розповіла про зміни у своєму житті
  • Як вона відреагувала на чутки про нову вагітність

Відома українська акторка Наталка Денисенко висловилася про чутки, які активно обговорюються в мережі. Знаменитості приписують весілля, вагітність і навіть пластичну операцію. Свою реакцію на це Денисенко розповіла проекту "Тур зірками".

За словами Наталки, більшість чуток в мережі не відповідають дійсності і є лише плодом фантазії користувачів.

відео дня
Наталка Денисенко з коханим
Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Що писали? Що я зробила груди, що я вагітна, що ми з Юрою вже одружилися. Пишуть все, що завгодно", — з гумором відреагувала актриса.

Знаменитість запевнила, що не буде приховувати від шанувальників такі серйозні зміни в житті і обов'язково повідомить про них у соцмережах.

Наталка Денисенко - особисте життя
Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Якщо я вирішу поділитися якимись новинами, що я зробила собі ніс, груди або інтимну пластику, то я обов'язково всім про це скажу. А якщо я про це не говорю, то, можливо, я налагодила гормони або, можливо, дійсно я вагітна і не хочу про це говорити. Або я зробила груди і не хочу про це говорити. Є різні варіанти. Скажу так: якщо я захочу прокоментувати або розповісти щось про зміни в своєму тілі або в особистому житті, я обов'язково всім про це повідомлю. Не треба гадати", — попросила Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька в інтерв'ю офіційно підтвердили, що вирішили зареєструвати свій шлюб. Екс-міністр закордонних справ відверто зізнався, що цей крок для нього є формальністю.

Також Валентина Хамайко поділилася подробицями напруженого ранку. Після того як її 7-річна дитина не повернулася з прогулянки, телеведуча разом з чоловіком Андрієм Онистратом негайно звернулися в поліцію і почали масштабні пошуки.

Вас може зацікавити:

Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Наталка Денисенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

09:35Світ
РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

09:11Війна
Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

09:09Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

Останні новини

11:00

Коли завершать ремонт доріг після зими: що кажуть у Агентстві відновлення

10:59

"Ціни злетять у космос": озвучено тривожний прогноз щодо вартості нафтиВідео

10:30

Не дайте себе обдурити: як викрити брехуна за 10 секунд

10:10

Наталка Денисенко висловилася про свою вагітність: "Вирішу поділитися"

10:00

Припинення вогню може нашкодити Україні: в США зайняли неочікувану позицію

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
09:46

"Прильоти" і пожежа: Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області

09:35

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

09:11

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

09:09

Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

Реклама
09:02

Секрети радянського фастфуду: топ-10 страв вуличного меню СРСР

09:00

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанВідео

08:27

Війська РФ змінили фокус наступу: де інтенсивність штурмів зашкалює

07:44

Росія вночі атакувала Балаклію дронами: пошкоджено житлові будинки

07:41

Чому реакція Києва лише посилює владу Орбана: Андрусів пояснив причинуПогляд

07:00

США тимчасово відкрили ринок для російської нафти: у чому причина

05:50

Грошова удача у п’ятницю 13-го: яким знакам зодіаку справді пощастить

05:13

Так виглядала "розкіш" у СРСР: за якими речами полювали радянські люди

04:41

Справжні радянські багатії: 5 професій, що ламали міф СРСР про "рівність"

04:25

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали КремлюВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

Реклама
03:41

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

03:07

Найбалакучіші знаки зодіаку: кому не можна розповідати секрети

02:10

"Це неприйнятно": Ніколь Кідман розповіла про найгірший поцілунок

01:47

Ворог нарощує сили: куди окупанти перекидають резерви для весняної кампанії

01:31

Чоловік Елтона Джона розкрив правду про здоров'я співака: "Він бореться"

00:52

Рослини пустять коріння за лічені дні: домашні методи для швидкого приживанняВідео

00:41

Син Оззі Осборна назвав доньку на честь покійного батькаВідео

12 березня, четвер
23:50

"Якраз сьогодні": Надя Дорофєєва заговорила про новий етап у житті

23:35

Експерти назвали ТОП-5 порід котів для сім'ї і квартири: перше місце несподіванеВідео

23:20

Угорщина повернула авто Ощадбанку, але "забула" про гроші і золото

23:15

РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

22:39

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

21:56

Тріумф бразильців та шедевр "ножицями": Шахтар у яскравому стилі переграв Лех

21:40

Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березняФото

21:39

В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

21:35

"Повернувся": як весна змінила Андрія Бєднякова

21:28

Вільям ніколи: кого принцеса Діана готувала для королівського престолу

21:12

У Харкові сталася трагедія - під лід провалилися шестеро дітейФото

21:02

Зірки наділили народжених у конкретні місяці особливим шармом - хто вони

20:52

Норвежці майже не прибирають, але вдома ідеальна чистота — у чому секрет

Реклама
20:37

Світло не для всіх - нові графіки відключень в Запорізькій області на 13 березня

20:34

9 із 10 помиляються: як не залишитись без врожаю перцю

20:30

Як сказати "комок в горле" українською - правильний варіант знають не всіВідео

20:26

Графіки не для всіх - кому будуть відключати світло в Черкаській області 13 березня

20:14

"Я тоді пиячив": український бізнесмен штовхнув Ані Лорак зі сцени

20:05

Як украінець навчив Європу пити каву: історія незвичайного козака

20:02

Мільярд замість 23 млрд: PariMatch "відкупився" від кримінального переслідування, - ЗМІ

19:48

Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки 13 березня

19:39

Війна вступила у нову фазу: Сирський розкрив дедлайн та плани ворога на квітень

19:25

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - ГенштабВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти