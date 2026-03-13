Назвали Трампа 'цуценям Путіна': у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

Пресслужба Ньюсома опублікувала зображення, створене ШІ, на якому Путін вигулює Трампа, як собаку.

У США висміяли Трампа через скасування санкцій проти РФ/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Governor Newsom Press Office/X

США тимчасово дозволили продаж російської нафти

На тлі цього Ньюсом назвав Трампа "цуценям" Путіна

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко відреагував на рішення адміністрації США тимчасово дозволити продаж російської нафти, завантаженої на танкери до 12 березня 2026 року.

У коментарі, який цитує The Independent, він назвав президента Дональда Трампа "цуценям" кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що дозвіл має короткостроковий характер і стосується лише нафти, яка вже перебуває в морі. За його словами, це рішення покликане збільшити доступність палива на світовому ринку на тлі ескалації на Близькому Сході.

Після заяви Мінфіну пресслужба Ньюсома опублікувала створене штучним інтелектом зображення, на якому Путін вигулює Трампа на повідку.

Контекст

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало тимчасову ліцензію №134, яка дозволяє відвантаження та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня 2026 року. Дозвіл діятиме до 11 квітня 2026 року та поширюється навіть на компанії, що перебувають під санкціями США згідно з актами 31 CFR 587 та 589.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, 10 березня видання Reuters писало з посиланням на три поінформованих джерела, що адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб стримати різке зростання світових цін на енергоносії через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном. Такий крок може збільшити глобальні поставки нафти на тлі перебоїв з поставками з Близького Сходу, але в той же час ускладнити американські зусилля щодо обмеження доходів Росії від війни в Україні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту.

Зазначимо, в лютому посли Європейського Союзу не досягли згоди щодо нового санкційного пакету проти країни-агресора Росії.

