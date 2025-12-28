Зарплати педагогів різко зростуть: МОН назвав дату нарахування надбавки

Вчителі отримуватимуть на 30% більше.

Педагогам підвищать зарплату / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Зарплата вчителів зросте на 30%

Підвищення плати відбудеться з 1 січня 2026 року

В Україні зарплати педагогів зростуть на 30%. Підвищення відбудеться з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

У відомстві зазначають, що у держбюджеті на 2026 рік для підвищення заробітних плат педагогічним працівникам закладів освіти, що фінансуються з державного бюджету, передбачено кошти у розмірі 64,6 мільярда гривень.

Підвищення окладів стосуватиметься не лише шкільних педагогів, а й працівників дошкільної, позашкільної та професійної освіти, фінансованих переважно з місцевих бюджетів.

Крім того, з січня по серпень 2026 року вчителі шкіл продовжать отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах праці:

2000 грн (2600 грн до сплати податків) для всіх педагогічних працівників;

4000 грн (5200 грн до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях.

"Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного часу", - йдеться в повідомленні.

Раніше Главред писав, що з 1 січня 2026 року в Україні зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Зокрема, загальний прожитковий мінімум збільшиться до 3209 грн.

Нещодавно директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк повідомила, що у 2026 році 56% роботодавців планують збільшення зарплат для працівників. Розмір підвищення становитиме в середньому 10-20%.

Крім цього, на 1 березня 2026 року в Україні запланована індексація пенсій. Це щорічна процедура, яка проводиться для часткової компенсації зростання цін на товари і послуги. Перерахунок здійснюється автоматично - без додаткових звернень від пенсіонерів, на основі матеріалів їхніх пенсійних справ.

Про джерело: Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, повідомляє Вікіпедія.

