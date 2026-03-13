Сестра Єфросиніної з онукою Ющенка надули губи для фотосесії

Онука колишнього президента України Варвара Ющенко нещодавно відсвяткувала 15 років.

Ліза Ющенко живе в Москві та відвідує вечірки / Колаж Главред, фото Instagram/liza_u

Коротко:

Як зараз виглядає Варвара Ющенко

Що вони зробили разом із сестрою Єфросиніною

Колишня невістка Віктора Ющенка – Ліза Ющенко, яка живе в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, вирішила зробити фотосесію зі своєю дочкою Варварою, яку вона народила від сина колишнього президента України Віктора Ющенка Андрія.

На своїй сторінці в Instagram скандальна сестра Єфросиніної показала 15-річну дочку з повним макіяжем, яка позує разом зі своєю матір'ю-дружиною російського бізнесмена.

Мати і дочка позували для фото / Фото Instagram/liza_u

Вони обидві одягнені в білі халати і обидві пускають губи на камеру.

До речі, напередодні Ющенко опублікувала фото з ненависної всім росіянам Європи, а саме з Парижа. Там вона також вітала свою дочку з днем народження. Тож цілком імовірно, що фотосесія була приурочена саме до свята дівчинки.

Ліза Ющенко про війну

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Ліза Ющенко мовчить про те, як росіяни знищують її батьківщину, а також відривається під хіти відвертих украінофобів (типу Успенської — авт.), а також абсолютно байдуже ставиться до великої української трагедії.

Як раніше писав Главред, напередодні Сінді Кроуфорд, 60-річна супермодель вразила своїх підписників, розкривши свій 2,5-годинний розпорядок дня, який включає в себе підйом о 6 ранку, прослуховування додатку з Біблією і сухий масаж щіткою протягом перших п'яти хвилин після пробудження.

Раніше також російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує заробляти рублі в РФ, показала відео з дитиною, на якому видно її давнє хронічне захворювання.

Про особу: Ліза Ющенко Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012; у 2010 році народила дочку Варвару). Молодша сестра української ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної. За фахом психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.

