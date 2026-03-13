На Рівненщині погіршиться погода: синоптики попереджають про небезпеку

Синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру.

Прогноз погоди у Рівному та області на 14 березня / Колаж: Главред, фото: Pexels, скриншот

У суботу, 14 березня, на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, проте вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в Рівному та області 14 березня

Температура повітря по області вночі становитиме від -2 до +3 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +18 градусів. У Рівному вночі буде близько 0°, вдень синоптики прогнозують +15…+17°. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с, удень пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Погода в Рівному на 2 тижні / фото: Meteoprog

Синоптики попереджають про про небезпечну погоду

Вдень 14 березня по місту Рівне та області очікуються пориви південно-східного вітру до 18 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Похолодання в Україні - прогноз синоптикині В Україні триває справжня весняна тепла погода, але вже наступного тижня очікується деяке похолодання. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко. "Перспектива. 17 березня очікується зниження температури повітря", - повідомила вона. Водночас, за її словами, завтра, 12 березня, в Україні знову пануватиме антициклон і знову буде багато сонця.

Нагадаємо, 13 березня в Тернопільській області буде ясна та тепла погода без опадів. Температура вночі становитиме -2…+3 °C, вдень +12…+17 °C.

Також 13 березня у Житомирі та області очікується контрастна погода. Небо буде ясним, південно-східний вітер помірний.

Як повідомляв Главред, після різкого потепління в Україні очікується похолодання. Синоптик Віталій Постригань розповів, що до кінця тижня погода на Черкащина буде сухою, а у п’ятницю температура підніметься до 15-18° тепла.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

