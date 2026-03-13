Рус
Стало відомо, скільки доріг держзначення в Україні перебуває в аварійному стані

Дар'я Пшеничник
13 березня 2026, 13:11
Дорожні служби працюють у посиленому режимі, проте обсяги пошкоджень значно перевищують середні показники попередніх років.
Головне з новини:

  • Морозна зима зруйнувала українські дороги
  • Майже 10% державних трас у критичному стані
  • Уряд прискорює аварійні дорожні роботи

Після найсуворішої за останні роки зими стан українських доріг знову став однією з головних тем для водіїв. У соцмережах щодня з’являються десятки фото й відео з ямами, тріщинами та просіданнями покриття як на міжміських трасах, так і в межах населених пунктів. Для багатьох автовласників це означає додаткові витрати на ремонт - на тлі вже зростаючих цін на пальне.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд дав доручення протягом найближчих двох тижнів максимально прискорити аварійні роботи, щоб забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами. За її словами, пріоритет - дороги, які мають стратегічне та гуманітарне значення.

Главред звернувся до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із запитом щодо реального масштабу проблеми.

Що показала офіційна відповідь

У відомстві підтвердили, що цьогорічна зима суттєво погіршила стан дорожнього покриття. Як зазначили у відповіді:

"Загальний обсяг виявлених деформацій становить орієнтовно 23,5 млн м² дорожнього покриття, з них приблизно 10,9 млн м² вимагають першочергових заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху".

За оцінками служб відновлення, майже 10% окремих ділянок доріг державного значення нині перебувають у незадовільному експлуатаційному стані. Різкі перепади температур, тривалі морози та надмірна вологість стали ключовими факторами руйнування покриття.

Наразі дорожні служби працюють у посиленому режимі, проте обсяги пошкоджень значно перевищують середні показники попередніх років.

Дороги в Україні - новини за темою

Раніше Главред писав, що на головних автомагістралях країни - Київ–Одеса та Київ–Чоп - з’явилися масштабні вибоїни, які ускладнюють рух і створюють ризики для водіїв. Однак, як зазначив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, латати їх почнуть лише тоді, коли дозволить погода та з’являться кошти.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість відкриття першої платної дороги. Перший платний автобан хочуть відкрити від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Розглядаються саме дороги, які ведуть до пунктів пропуску.

Главред також писав, що питання відновлення технічного огляду для приватних автомобілів періодично з’являється у публічному просторі, однак реальних рішень досі немає.

Адвокат Вадим Володарський у коментарі наголосив, що у нинішніх умовах держава навряд чи буде займатися цим питанням, адже воно може лише посилити напругу в суспільстві без відчутного позитивного ефекту для безпеки дорожнього руху.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України — це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій. Агентство відповідає за реалізацію державної політики у сфері відновлення та розвитку інфраструктури країни.

Агентство було створене у 2023 році на базі Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") та державного підприємства "Укрінфрапроєкт" для координації масштабної відбудови інфраструктури, зруйнованої внаслідок повномасштабної війни.

Серед основних завдань установи — будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг державного значення, відновлення житлової, соціальної, транспортної та енергетичної інфраструктури, розвиток пунктів пропуску через державний кордон, а також забезпечення безпеки дорожнього руху та захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, агентство координує проєкти відбудови, що фінансуються міжнародними партнерами, залучає інвестиції, управляє державними інфраструктурними активами та впроваджує сучасні системи закупівель і управління проєктами. Його структура включає центральний офіс, регіональні служби відновлення, централізовану закупівельну організацію та групу управління проєктами.

Кабмін ремонт доріг новини України
РФ створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні і готує запуск - що відомо

РФ створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні і готує запуск - що відомо

12:55Війна
Заморозки та штормовий вітер: які області України опиняться під ударом негоди

Заморозки та штормовий вітер: які області України опиняться під ударом негоди

12:44Синоптик
Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче

Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче

11:34Україна
Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

