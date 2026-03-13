Стало відомо, скільки доріг держзначення в Україні перебуває в аварійному стані

Дорожні служби працюють у посиленому режимі, проте обсяги пошкоджень значно перевищують середні показники попередніх років.

Після найсуворішої за останні роки зими стан українських доріг знову став однією з головних тем для водіїв. У соцмережах щодня з’являються десятки фото й відео з ямами, тріщинами та просіданнями покриття як на міжміських трасах, так і в межах населених пунктів. Для багатьох автовласників це означає додаткові витрати на ремонт - на тлі вже зростаючих цін на пальне.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд дав доручення протягом найближчих двох тижнів максимально прискорити аварійні роботи, щоб забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами. За її словами, пріоритет - дороги, які мають стратегічне та гуманітарне значення.

Главред звернувся до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із запитом щодо реального масштабу проблеми.

Що показала офіційна відповідь

У відомстві підтвердили, що цьогорічна зима суттєво погіршила стан дорожнього покриття. Як зазначили у відповіді:

"Загальний обсяг виявлених деформацій становить орієнтовно 23,5 млн м² дорожнього покриття, з них приблизно 10,9 млн м² вимагають першочергових заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху".

За оцінками служб відновлення, майже 10% окремих ділянок доріг державного значення нині перебувають у незадовільному експлуатаційному стані. Різкі перепади температур, тривалі морози та надмірна вологість стали ключовими факторами руйнування покриття.

Наразі дорожні служби працюють у посиленому режимі, проте обсяги пошкоджень значно перевищують середні показники попередніх років.

Раніше Главред писав, що на головних автомагістралях країни - Київ–Одеса та Київ–Чоп - з’явилися масштабні вибоїни, які ускладнюють рух і створюють ризики для водіїв. Однак, як зазначив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, латати їх почнуть лише тоді, коли дозволить погода та з’являться кошти.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість відкриття першої платної дороги. Перший платний автобан хочуть відкрити від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Розглядаються саме дороги, які ведуть до пунктів пропуску.

Главред також писав, що питання відновлення технічного огляду для приватних автомобілів періодично з’являється у публічному просторі, однак реальних рішень досі немає.

Адвокат Вадим Володарський у коментарі наголосив, що у нинішніх умовах держава навряд чи буде займатися цим питанням, адже воно може лише посилити напругу в суспільстві без відчутного позитивного ефекту для безпеки дорожнього руху.

