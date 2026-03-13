Готував замах на Білецького: СБУ спіймала агента РФ у лавах ЗСУ

Фігурант також мав "злити" окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади.

Замах на Білецького / колаж: Главред, фото: СБУ, uk.wikipedia.org

Головне:

Агент РФ готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу

Ним виявився оператор дронів, який виконує завдання у Харківській області

"Кроту" загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала російського агента, який готував замах на командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. Про це повідомили в СБУ.

"Військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем запобігла спробам Росії ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони", - йдеться у повідомленні. відео дня

За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.

Зазначається, щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора дронів із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.

"Фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання. Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати "грифовану" інформацію у колег по службі", - додають в СБУ.

Крім того, одночасно з цим фігурант мав "злити" окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження і викрили російського "крота" ще на початковому етапі його шпигунської діяльності.

Слідчі СБУ повідомили "кроту" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

"Кріт" готував удар по командиру Третього армійського корпусу - відео:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов говорив про спробу замаху на його життя, яку організували російські спецслужби. Її вдалося попередити завдяки оперативній роботі Служби безпеки України.

Минулого року на одній із вулиць Києва було скоєно збройний напад на відомого активіста, волонтера й блогера Сергія Стерненка. Замах на його життя зафіксували камери відеоспостереження.

