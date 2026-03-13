Рус
"Ціни злетять у космос": озвучено тривожний прогноз щодо вартості нафти

Марія Николишин
13 березня 2026, 10:59
Експерт каже, що є кілька негативних факторів, які підвищуватимуть ціни на нафту.
Що впливатиме на вартість нафти / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Нові удари з боку Ірану можуть спровокувати зростання цін на нафту
  • Такі ж наслідки матимуть удари Ізраїлю по іранській інфраструктурі
  • Ймовірність наземної операції проти Ірану також матиме негативний вплив

Спровокувати чергові стрибки цін на нафту можуть нові удари з боку Ірану по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус.

За його словами, вибір цілей там величезний, але при цьому системи ППО не у всіх хороші та у багатьох країн вичерпалися запаси ракет для таких систем.

"Тому якщо через годину ми побачимо новину про те, що, наприклад, Іран завдав удару по нафтовому порту, що підірвано танкер, або, ще гірше, атаковано родовище, – тому що такі пожежі дуже важко гасити, – або уражені сховища нафтопродуктів, заводи зі скраплення газу тощо, – ціни на нафту відразу почнуть повзти вгору", - підкреслив він.

Гардус додав, що також залишається абсолютно незрозумілим, чи згоден Ізраїль зі згортанням операції.

На його думку, якщо з'являться новини про те, що Ізраїль знову завдає ударів по іранській енергетичній інфраструктурі – родовищах, портах, танкерах, нафтосховищах, – це також підштовхне ціни вгору.

"Що ще може вплинути? Наприклад, новини про проблеми в нафтогазовій галузі країн регіону. Припустимо, Катар вже заявляв про припинення скраплення газу, тому що його ніде зберігати. Якщо якась інша країна заявить, що нафтосховища заповнені і доводиться заморожувати свердловини, – це дуже погана новина для ринку, яка може підштовхнути ціни вгору", - говорить експерт.

Крім того, не варто забувати про негативні політичні фактори. Так, Гардус зауважив, якщо в будь-який момент з'явиться заява Дональда Трампа про те, що переговори зірвалися і розглядається можливість наземної операції, тоді ціни просто злетять у космос.

"Тобто будь-яка новина про те, що зростає ймовірність наземної операції проти Ірану, практично автоматично відправить ціни на нафту в небо", - підсумував він.

Дивіться відео інтервʼю Максима Гардуса Главреду про ціни на бензин в Україні:

На скільки можуть вирости ціни на бензин в Україні

Економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що українські АЗС можуть встановити нові рекордні ціни на бензин, адже війна на Близькому Сході не припиняється.

На його думку, ціни на бензин в Україні навіть можуть різко зрости до 100 грн за літр.

"Бензин може коштувати і 100 грн. Незалежно від того, які там закладені внутрішні податки. Навіть якщо повністю звільнити паливо від оподаткування, воно все одно буде продаватися за ціною, максимально наближеною до тієї, яку готовий заплатити споживач", - додав він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися. Втім, повернення цін до докризових рівнів відбудеться не одразу.

Голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус вважає, що попри стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання пального до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне.

Водночас народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути в Україні вже у квітні.

Про персону: Максим Гардус

Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн.

Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

