В Україні запровадять новий правопис і національний шрифт: що зміниться

Постанова передбачає оновлення правопису з урахуванням сучасних наукових підходів і та запровадження єдиного шрифту для офіційних документів.

В Україні запровадять новий правопис і національний шрифт

Верховна рада ухвалила постанову про оновлення українського правопису

Також в Україні запровадять новий національний шрифт

Документ визначає українську мову ключовим чинником безпеки та єдності держави

В Україні посилять роль української мови в утвердженні державності. Верховна Рада рекомендувала Національній комісії зі стандартів державної мови до 1 березня опрацювати і затвердити український правопис як стандарт державної мови.

За ухвалення відповідної постанови №14334 проголосували 237 народних депутатів.

Документ визначає, що утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території країни у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності та сталого розвитку України.

"Захист і розвиток української мови залишаються серед першорядних завдань усіх гілок влади в Україні, об’єктом уваги і піклування громадянського суспільства", - йдеться у повідомленні.

Що передбачає постанова

Оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів.

Підвищення мовної якості текстів законів та інших нормативно-правових актів.

Удосконалення стандартів правотворчої діяльності.

Розвиток україномовного аудіовізуального контенту у суспільних медіа.

Посилення заходів протидії поширенню проросійських наративів у медіапросторі України.

Забезпечення функціонування Єдиного глосарія правових термінів та його узгодження з термінологією ЄС.

Відповідно до постанови Кабінет міністрів має розробити та затвердити до 1 березня єдиний стандарт шрифтового оформлення оригіналів текстів законів, постанов та інших актів Верховної Ради.

Крім того, уряду рекомендується скоригувати зміст навчання української мови, української літератури та історії для закладів освіти усіх рівнів.

