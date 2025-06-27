Сердючку передумали карати за російську мову: мовний омбудсмен назвав причину

Андрію Данилку не забороняється мати російськомовні пісні в репертуарі, каже Кремінь.

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Вєрку Сердючку передумали карати за російську мову / колаж: Главред, фото: Уповноважений із захисту державної мови/Facebook, facebook.com/dyachenkov

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Данилко не отримає покарання

Артист постійно допомагає військовим

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що артист Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, уникне покарання за виступ на концерті російською мовою. Про це він повідомив в інтерв'ю для "Главком".

За його словами, Данилко не отримає покарання, оскільки мати в репертуарі російськомовні пісні не суперечить чинному українському законодавству.

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"До 2021 року ця сфера не була охоплена мовним законом. Ми ж пам'ятаємо, як раніше значна кількість виконавців гастролювала за кордоном, виконувала пісні російською, і нас сприймали як народ, який, очевидно, має слабку мовну свідомість. Потім закон запрацював, але процес, так би мовити, "самоукраїнізації" почався на повну силу після повномасштабного вторгнення. Саме тоді наші артисти перейшли на виступи українською і почали збір коштів для ЗСУ", - сказав Тарас Кремінь.

Він також додав, що після початку повномасштабного вторгнення Данилко постійно допомагає військовим, однак мати російськомовні пісні в репертуарі йому не забороняється.

"Так, на превеликий жаль, у його репертуарі залишилися російськомовні пісні. Це не заборонено законом, тому що закон говорить таке: "Мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних і видовищних заходів є державна мова. Положення цієї частини статті не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм", - пояснив державний діяч.

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Скандал із Вєркою Сердючкою - головне:

Як раніше повідомляв Главред, мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся в поліцію, щоб правоохоронці розібралися в ситуації після концерту Андрія Данилка.

Команда українського співака Андрія Данилка розповіла, чому він виконує свої старі хіти мовою країни-окупанта РФ.

Ірина Білик висловилася про мовний скандал із Сердючкою.

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Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", тощо.

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