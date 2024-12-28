Кремінь розповів, скільки українці отримали штрафів за порушення мовного закону

У 2024 році мовний омбудсмен застосував за порушення мовного законодавства 97 адміністративних стягнень у вигляді штрафу.

https://glavred.net/ukraine/kremin-rasskazal-skolko-ukraincy-poluchili-shtrafov-za-narushenie-yazykovogo-zakona-10625873.html Посилання скопійоване

Тарас Кремінь, закон / колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Кремінь:

Загальна сума штрафів

Розпочато 676 заходів держконтролю щодо використання державної мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав 97 штрафів на загальну суму 360,4 тисяч гривень за порушення мовного законодавства у 2024 році. Про це йдеться на сайті мовного омбудсмена.

Станом на 24 грудня 2024 року мовним омбудсменом розпочато 676 заходів державного контролю щодо використання державної мови, з яких 526 - завершено, а ще 150 перебувають в опрацюванні.

відео дня

Крім того, у 2024 році мовний омбудсмен застосував за порушення мовного законодавства 97 адміністративних стягнень у вигляді штрафу, з них:

у розмірі 1,7 тис. грн. - 1,

у розмірі 3,4 тис. грн. - 89,

у розмірі 5,1 тис. грн. - 1,

у розмірі 6,8 тис. грн. - 2,

у розмірі 8,5 тис. грн. - 3,

у розмірі 11,9 тис. грн. - 1 штраф.

Водночас у секретаріаті уповноваженого заявили, що не можуть розкрити інформацію, на кого саме було накладено штрафи.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови наклав 30 штрафів за порушення мовного законодавства у 2022-2023 роках. Зокрема, у 2022 році накладено 9 стягнень на 27,2 тис. грн., у 2023 році - 21 стягнення на 85 тисяч гривень.

Мовні скандали в Україні - що відомо

Нагадаємо, у Києві між водієм служби таксі Bolt і пасажирами стався скандал. Зокрема, дві жінки зажадали від таксиста говорити з ними українською мовою, як того вимагає закон, однак він відмовився. На опублікованому в Мережі відео помітно, як водій припинив поїздку і виклав з авто їхні речі.

Як повідомляв раніше Главред, таксист після мовного скандалу накинувся на "хейтерів" і записав дивне відео українською. Колишній співробітник компанії Bolt зачитав текст українською мовою, навмисне або ненавмисно перекручуючи його сильним російським акцентом.

У Києві поліцейські склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство щодо чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження про російську мову в книжковому магазині-кав'ярні.

Читайте також:

Хто такий Тарас Кремінь 8 липня 2020 року Тараса Креміня затверджено уповноваженим із захисту державної мови (мовним омбудсменом). Син українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня. Нині - професор Миколаївського національного аграрного університету (з 2014 року). Лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка (2020), Премії імені Дмитра Нітченка (2022). Почесний доктор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Сковороди. Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред