Кремінь розповів, скільки українці отримали штрафів за порушення мовного закону

Що сказав Кремінь:
- Загальна сума штрафів
- Розпочато 676 заходів держконтролю щодо використання державної мови
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав 97 штрафів на загальну суму 360,4 тисяч гривень за порушення мовного законодавства у 2024 році. Про це йдеться на сайті мовного омбудсмена.
Станом на 24 грудня 2024 року мовним омбудсменом розпочато 676 заходів державного контролю щодо використання державної мови, з яких 526 - завершено, а ще 150 перебувають в опрацюванні.
Крім того, у 2024 році мовний омбудсмен застосував за порушення мовного законодавства 97 адміністративних стягнень у вигляді штрафу, з них:
- у розмірі 1,7 тис. грн. - 1,
- у розмірі 3,4 тис. грн. - 89,
- у розмірі 5,1 тис. грн. - 1,
- у розмірі 6,8 тис. грн. - 2,
- у розмірі 8,5 тис. грн. - 3,
- у розмірі 11,9 тис. грн. - 1 штраф.
Водночас у секретаріаті уповноваженого заявили, що не можуть розкрити інформацію, на кого саме було накладено штрафи.
Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови наклав 30 штрафів за порушення мовного законодавства у 2022-2023 роках. Зокрема, у 2022 році накладено 9 стягнень на 27,2 тис. грн., у 2023 році - 21 стягнення на 85 тисяч гривень.
Мовні скандали в Україні - що відомо
Нагадаємо, у Києві між водієм служби таксі Bolt і пасажирами стався скандал. Зокрема, дві жінки зажадали від таксиста говорити з ними українською мовою, як того вимагає закон, однак він відмовився. На опублікованому в Мережі відео помітно, як водій припинив поїздку і виклав з авто їхні речі.
Як повідомляв раніше Главред, таксист після мовного скандалу накинувся на "хейтерів" і записав дивне відео українською. Колишній співробітник компанії Bolt зачитав текст українською мовою, навмисне або ненавмисно перекручуючи його сильним російським акцентом.
У Києві поліцейські склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство щодо чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження про російську мову в книжковому магазині-кав'ярні.
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Хто такий Тарас Кремінь
8 липня 2020 року Тараса Креміня затверджено уповноваженим із захисту державної мови (мовним омбудсменом). Син українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня. Нині - професор Миколаївського національного аграрного університету (з 2014 року). Лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка (2020), Премії імені Дмитра Нітченка (2022). Почесний доктор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Сковороди. Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України.
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