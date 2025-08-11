Рус
Російську треба прибрати з переліку мов, які потребують захисту - мовний омбудсмен

Віталій Кірсанов
11 серпня 2025, 22:45

Лист із відповідними пропозиціями Олена Івановська надіслала прем'єр-міністру України.
Російську треба прибрати з переліку мов, які потребують захисту
Російську треба прибрати з переліку мов, які потребують захисту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ukrainka.org.ua

Що сказала Олена Івановська:

  • "Хартія регіональних мов" була некоректно перекладена
  • РФ роками звинувачувала Україну в недотриманні своїх міжнародних зобов'язань

Мовна омбудсменка Олена Івановська закликала синхронізувати закон України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" із положеннями оновленого перекладу Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, який МЗС затвердило в січні 2024 року. Це передбачає оновлення переліку мов, які потребують підтримки та особливого захисту. Про це повідомили на офіційній сторінці Уповноваженого із захисту державної мови у Facebook.

Зазначається, що через некоректний переклад хартії Росія роками звинувачувала Україну в недотриманні своїх міжнародних зобов'язань, а також змогла скористатися цим для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

відео дня

"Москва роками використовувала цей документ як інструмент маніпуляцій. Нам потрібен адекватний переклад, щоб вилучити мову окупанта з переліку. Російська не потребує нашого захисту. Коли кримськотатарська і караїмська стоять поруч із російською, це парадоксально", - наголосила Олена Івановська.

Вона нагадала, що Конституційний суд ще 2021 року зобов'язав органи влади усунути невизначеність у питаннях перекладу тексту, але зміни так і не було ухвалено.

За словами Уповноваженої, лист із відповідними пропозиціями вона надіслала прем'єр-міністру України.

Діяльність мовних омбудсменів:

У 2024 році уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав 97 штрафів на загальну суму 360,4 тисяч гривень за порушення мовного законодавства.

Він також заявляв, що артист Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, уникне покарання за виступ на концерті російською мовою.

У 2025 році Кабінет міністрів України призначив нового мовного омбудсмена, ним стала Олена Івановська.

Читайте також:

Хто така Олена Івановська

Олена Івановська - докторка філологічних наук, професорка КНУ імені Шевченка. Понад 20 років Івановська викладає фольклористику, є авторкою понад 100 наукових праць, зокрема про захист української мови.
Івановська захистила кандидатську дисертацію на тему "Фольклористична спадщина Ганни Барвінок". Її докторська називалася "Суб'єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект".
Кандидатура Івановської була висунута на посаду мовного омбудсмена після завершення повноважень Тараса Креміня. Рішення про висунення ухвалив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

