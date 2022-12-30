"Знаєш, що тобі потрібно? Куля в голову": творці серіалу Уэнздей розкрили подробиці нового сезону

Прекрасній Дженні Ортега належить розкрити нові глибини своєї чудово похмурої героїні.

Уэнздей 2 сезон - Альфред Гоф та Майлз Міллар розкрили подробиці нових серій / imdb.com

Амерканський серіал Уэнздей про розвиток та дорослішання одного з членів кінематографічної сімейки Аддамс - дівчини на ім'я Уэнздей, у виконанні чарівної Дженни Ортега, вийшов на екрани в кінці листопада, і вже за місяць б'є всі рекорди за переглядами.

Похмура Уенздей, хоч і володіє специфічним почуттям гумору і екстрасенсорними здібностями, по суті залишається звичайною людиною зі своїми переживаннями та проблемами. Хоч і в химерному антуражі містики і магії.

Ледве перший сезон серіалу побачив світ, його творці, сценаристи Альфред Гоф і Майлз Міллар (їм також належить ідея та втілення в життя молодіжного серіалу Таємниці Смолвіля про юність Супермена) вже готові приступити до зйомки наступного. Для видання The Hollywood Reporter вони розповіли, про що буде другий сезон Уенздей.

Так творці відзначають, що головна героїня в першу чергу - підліток, а це значить, що відносини між героями будуть в нових серіях непростим. Зокрема буде зроблено акцент на розвитку дружби Уенздей та Енід, а також спілкуванні головної героїні з її матір'ю - Мортішею Аддамс. Як би там не було, Гоф та Міллар розуміють, що на їх плечі лягла величезна відповідальність - повторити (або перевершити) успіх першого сезону, і не розчарувати глядачів.

"Школа була закрита, але це дало нам багато можливостей для другого сезону. Для нас це шоу багато в чому про жіночу дружбу, і Уэнздей і Енід знаходяться якраз в центрі уваги. Тому обов'язково зробимо ці відносини більш цікавими, також звернемо увагу на материнські відносини Уенздей і Мортіші", - розповідають творці.

Раніше стало відомо, що творці серіалу Теорія великого вибуху, остання серія якого вийшла в 2019 році, всерйоз замислюються над зйомкою продовження.

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