Дід не випив таблетки: Ентоні Хопкінс перевтілився в Річ з серіалу "Венсдей"

Легендарний актор Ентоні Хопкінс не став повторювати знаменитий танець Уенсдей Аддамс, проте придумав куди більш оригінальну пародію на нього.

Ентоні Хопкінс перевтілився в Річ з серіалу "Венсдей" / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скиншот з відео

Легендарний британський і голлівудський актор Ентоні Хопкінс теж потрапив під хвилю успіху серіалу "Венсдей" від відеосервісу Netflix. На своїй сторінці в Instagram він виклав кумедне відео.

Легендарний актор перевтілився в знамениту живу руку на ім'я Річ і зіграв кілька нот на піаніно.

Причому на правій руці Хопкінс намалював такі ж шрами, як були у героя серіалу і всієї франшизи "Сімейка Аддамс".

