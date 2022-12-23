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Дід не випив таблетки: Ентоні Хопкінс перевтілився в Річ з серіалу "Венсдей"

23 грудня 2022, 16:27
Легендарний актор Ентоні Хопкінс не став повторювати знаменитий танець Уенсдей Аддамс, проте придумав куди більш оригінальну пародію на нього.
Хопкінс, Рука
Ентоні Хопкінс перевтілився в Річ з серіалу "Венсдей" / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скиншот з відео

Легендарний британський і голлівудський актор Ентоні Хопкінс теж потрапив під хвилю успіху серіалу "Венсдей" від відеосервісу Netflix. На своїй сторінці в Instagram він виклав кумедне відео.

Легендарний актор перевтілився в знамениту живу руку на ім'я Річ і зіграв кілька нот на піаніно.

Причому на правій руці Хопкінс намалював такі ж шрами, як були у героя серіалу і всієї франшизи "Сімейка Аддамс".

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

А пізніше Делон навіть взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

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