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У великій родині обличчям не клацай: рецензія на мульфільм Сімейка Аддамс 2

23 жовтня 2021, 12:56

В український прокат 21 жовтня вийшов комп'ютерний мульфільм Сімейка Аддамс 2-новий твір із серії про легендарне готично-чорногуморне сімейство.

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Сімейка Аддамс 2 / United Artists

У сімейки Аддамсів знову негаразди - донька, Уенсдей, відчуває себе парією, захопилася людоненависницькими експериментами і, взагалі, ось-ось у неї почнеться пубертат і підлітковий бунт. Батьки - життєрадісний кретин Гомес і крижана готична дама Мортиша - вирішують влаштувати сімейний вояж по США. Ну, щоб знову згуртуватися і зробити відносини в сім'ї знову міцними. Всі завантажуються в страхолюдне авто-трейлер - в компанії кулястого дядечка Фестера, свиноподібного сина Пагслі, монстрофранкенштейноподібного слуги Ларча, і звичайно ж, Речі (живої кисті руки). І їдуть в турне по безкрайніх американських просторах.

Навряд чи карикатурист Чарльз Аддамс думав, малюючи свої чорногуморні карикатури і комікси, що придумані ним персонажі проживуть таке довге життя. Теле -, мультсеріали, відеоігри, два повнометражних фільми на початку 90-х. І ось в 2019-му Сімейка Аддамс отримала нове втілення у вигляді 3D-мультфільму. Який зібрав потрібну касу і тому, природно, був знятий сиквел.

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Творці не стали особливо нічого вигадувати і взяли перевірену формулу комедійного роуд-муві (як в легендарній франшизі канікули про сімейство Грізволдів). І гумор теж під стать - відпрацьований і нехитрий (хіба з ухилом в готично-страшилочну тематику) і не особливо непристойний - діти ж будуть дивитися. По суті, єдину претензію можна пред'явити головному лиходієві, Сайрусу Стренжу (якоїсь суміші Леніна і уеллсівського доктора Моро), який будує підступні плани щодо Уенсдей (і, звичайно, поневолення світу). Як антагоніст він вийшов досить непереконливим. У всьому іншому мультфільм працює як треба - від безглуздих жартів до безглуздих поворотів сюжету.

Резюмуючи, Сімейка Аддамс 2 - відмінно підійде фанатам серії і тим глядачам, хто скучив за сімейними комедіями.

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Сімейка Аддамс новини кіно
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