Теорія великого вибуху: творці серіалу заговорили про продовження ситкому

Творці серіалу Теорія великого вибуху думають про зйомки продовження / imdb.com

Теорія великого вибуху (2007-2019) - американський комедійний ситком, визнаний одним з найпопулярніших серіалів за всю історію американського телебачення. За 12 років зйомок ТБВ отримала понад 216 номінацій на престижні теле- і кінопремії, виграла - близько 60-ти.

Один з головних сценаристів шоу Білл Преді на святкуванні 15-ої річниці серіалу зізнався в інтерв'ю EW, що все ще має інтерес до своїх персонажів. Наприклад, йому було б дуже цікаво поглянути, як би вони справлялися з сучасними реаліями: перепалки Бернадетт і Шелдона під час пандемії коронавірусу, розвиток відносин між Леонардом і Пенні, яким належить стати батьками та ін.

"Хотів би я стояти десь на знімальному майданчику і знову дивитися на цих персонажів? Так, звичайно. Чи можу я уявити, як це зробити? Ні, не можу. Але хотів би особисто я піти на 25-й майданчик і побачити цю декорацію, ці костюми і цих людей? Так, я в захваті від однієї думки про це. Але я не знаю, як би ми це зробили", - нарікає Преді.

Також він зазначив, що заради гермофоба-Шелдона в захисному костюмі він би зняв ще мінімум два сезони. У той же час Преді переконаний, що кінець 12-го сезону серіалу був ідеальним фіналом - вони не залишили глядачів в невіданні про те, яка ж доля чекає на улюблених персонажів.

"Я не думаю, що ми щось пропустили", - каже колега Преді Чак Лоррі. - Це було настільки близько до ідеального фіналу, про який ми могли коли-небудь тільки мріяти. Я в захваті від нього".

Однак надія у фанатів Теорії великого вибуху все ще є. Дивовижний тандем Преді і Лоррі вже створили одного разу диво, і притягнули до екранів мільйони глядачів на цілих 12 сезонів. Те, що вони бачать перспективу розвитку персонажів Теорії великого вибуху, можливо, надихне їх повернути Шелдона, Леонарда, Пенні, Говарда, Раджеша, Бернадетт і Еммі з новими пригодами і дотепними жартами.

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