Зірка серіалу Гра престолів таємно вийшла заміж

Ліна Хіді вийшла заміж за Марка Менчаку / imdb.com

Британська акторка, виконавиця ролі Серсеї Ланністер в серіалі Гра престолів, Ліна Хіді зіграла таємне весілля з американським актором, зіркою серіалу Озарк, Марком Менчакою.

Про це повідомляє журнал People з посиланням на власні джерела. Закрита церемонія відбулася в Італії, в невеликому місцевому ресторанчику під назвою Скінуа.

На весілля були запрошені актори з Гри престолів: Пітер Дінклейдж (Тіріон Ланністер), Софі Тернер (Санса Старк), Мішель Фейрлі (Кетрін Старк) і Конлет Хілл (Варіс).

Ліна Хіді і Марк Менчака перебували в романтичних стосунках з 2020 року. Для актриси це - другий шлюб. Раніше Хіді була одружена з музикантом Пітером Логреном (з 2007 по 2013 роки). У шлюбі з ним з'явився син артистки Уайлі Елліот Логрен. Від режисера Дена Кадана, з яким була заручена до 2019 року, у неї є дочка Тедді.

Актори поки не коментують своє весілля, насолоджуючись самотою.

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