Новий міні-серіал Netflix від Спілберга набрав понад 23 млн переглядів

Творець культового фільму "Парк юрського періоду" повертається до теми доісторичних істот, але вже в новому форматі.

https://glavred.net/movies/novyy-mini-serial-netflix-ot-spilberga-sobral-bolee-23-mln-prosmotrov-10753607.html Посилання скопійоване

Новий міні-серіал Netflix набрав понад 23 млн переглядів

Коротко:

Міні-серіал "Динозаври" зумів зацікавити широку аудиторію

Серіал складається з чотирьох епізодів

Оповідачем виступив Морган Фріман

На платформі Netflix стрімко набирає популярність новий міні-серіал, спродюсований Стівеном Спілбергом. Проєкт уже привернув понад 23 мільйони глядачів лише за кілька тижнів після прем'єри. Про це пише SensaCine.

Хоча Netflix частіше асоціюється з трилерами, драмами та науковою фантастикою, цього разу успіх прийшов до документального жанру. Йдеться про міні-серіал "Динозаври", який зумів зацікавити широку аудиторію.

відео дня

Творець культового фільму "Парк юрського періоду" повертається до теми доісторичних істот, але вже в новому форматі. Серіал складається з чотирьох епізодів і поєднує елементи художнього оповідання з науково-популярним підходом, відтворюючи життя динозаврів, що існували понад 200 мільйонів років тому. Глядачі побачать шлях цих істот від кінця тріасового періоду до їх зникнення наприкінці крейдяного. Оповідачем виступив лауреат премії "Оскар" Морган Фріман.

Міні-серіал, прем'єра якого відбулася на Netflix 6 березня, вже набрав 23,4 мільйона переглядів, згідно з даними спеціалізованого сайту What’s on Netflix.

Цікаво, що цей міні-серіал можна вважати своєрідним продовженням проєкту "Життя на нашій планеті". Над ним також працювали Спілберг і Фріман.

Восьмисерійний документальний цикл розповідає про еволюцію життя на Землі і також доступний на Netflix.

Новини кіно

Читайте також:

Про особу: Стівен Спілберг Стівен Спілберг - американський кінорежисер, сценарист і продюсер, який вважається однією з найвпливовіших постатей в історії світового кінематографа. Він є творцем концепції сучасного блокбастера і одним з найкасовіших режисерів усіх часів. Народився 18 грудня 1946 року в єврейській родині; його предки були емігрантами з України. У дитинстві Спілбергу діагностували дислексію, що, за його словами, підштовхнуло його до пошуку розради у створенні фільмів. Спілберг відомий своєю здатністю працювати як у жанрі захоплюючого розважального кіно, так і в жанрі глибокої академічної драми. Знакові роботи: "Інопланетянин", серія фільмів про "Індіану Джонса", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Райана", "Лінкольн". Багаторазовий лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та інших престижних кінонагород.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред