Вийшов трейлер бойовика "Заколот" із Джейсоном Стейтемом

Коротко:
Кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер нового екшн-фільму "Заколот" (Mutiny), головну роль у якому виконав один із найвпізнаваніших акторів жанру — Джейсон Стейтем.
Сюжет розгортається навколо Коула Ріда — колишнього спецназівця та офіцера поліції Нью-Йорка, який після служби переходить у сферу приватної охорони. Його життя різко змінюється, коли його звинувачують у вбивстві близького друга — тайського мільярдера Тібу. Намагаючись дістатися до істини, герой виходить на слід масштабної міжнародної змови.
У фільмі також знялися Аннабель Уолліс, Джейсон Вонг, Арнас Федаравічус, Роланд Мюллер та інші актори.
Режисером проекту став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмами "Напад на 13-й відділок" і "Ворог держави №1".
Зйомки стрічки проходили в Лондоні восени 2024 року.
Хто такий Джейсон Стейтем
Джейсон Стейтем — британський актор, відомий за фільмами режисера Гая Річі ("Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Револьвер", "Гнів людський", "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати"), дилогії "Адреналін", а також серіям "Перевізник", "Нестримні" та "Форсаж", повідомляє Вікіпедія.
