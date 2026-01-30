У Кремлі погодилися не бити по Україні до 1 лютого - заява речника Путіна

Песков сказав, навіщо РФ погодилася на "енергетичне перемирʼя".

https://glavred.net/world/skolko-prodlitsya-energeticheskoe-peremirie-u-putina-nazvali-srok-10736603.html Посилання скопійоване

У Кремлі зробили заяву про "енергетичне перемирʼя". / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

У Кремлі підтвердили "енергетичне перемир'я"

РФ погодилася не атакувати Україну до 1 лютого

У Росії підтвердили "енергетичне перемир’я", проте є один нюанс: воно триватиме до 1 лютого. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Він заявив, що РФ погодилася не атакувати Україну до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа.

відео дня

За його словами "енергетичне перемирʼя" було застосоване для створення сприятливих умов для переговорів.

Чим "енергетичне перемир'я" в Україні вигідне для РФ - думка аналітиків

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України, про який заявив президент США Дональд Трамп, може принести користь Москві, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для нанесення великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють вони.

"Енергетичне перемирʼя" - що відомо

Як писав Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по українських містах протягом тижня.

Президент Зеленський подякував Сполученим Штатам за спроби домогтися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та висловив надію, що американській стороні вдасться цього досягти.

Пізніше Зеленський сказав, що Україна буде дзеркально дотримуватися "енергетичного перемир'я", хоча безпосередньо на переговорах в Абу-Дабі воно не обговорювалося.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред