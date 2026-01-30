"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

Радіоведуча Катерина Соловйова висловилася про представників українського шоубізу.

Потап і Настя Каменських / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Які насправді Потап і Настя Каменських

Чому Катерині Соловйовій було складно з ними працювати

Відома радіоведуча Катерина Соловйова вирішила пролити світло на закулісся українського шоу-бізнесу і попросила підписників задавати їй питання в соцмережі Threads. У своїх відповідях вона торкнулася Потапа і Настю Каменських і розповіла, якими вони були при вимкнених камерах.

За словами Соловйової, зіркова пара була не найприємнішими людьми в спілкуванні та роботі. Ведучій не подобалися почуття гумору та поведінка відомого репера, тому робота з ним була непростою.

Який Потап у реальному житті / фото: instagram.com, Потап

"Неприємні обидва. Потап – тут все ясно, бравада, тупі жарти, зухвалий, як п'яний дід. Це завжди: сирена, тривоги – в розкладі на інтерв'ю Потап. Це складна історія", – написала Катерина.

Що стосується Насті Каменських, ведучій не подобалася манера її спілкування з людьми на майданчику. Співачка любила фамільярнічати з оточуючими, навіть не звертаючи уваги на вік.

Яка Настя Каменських за кадром / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Настя – слизька. Дуже любить називати всіх котиками і дітками. Особливо смішно те, що я старша за неї, а все одно "дівчинка моя", — поділилася Соловйова.

Настя Каменських інфографіка / Главред

