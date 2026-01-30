"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

Ви дізнаєтеся:
- Які насправді Потап і Настя Каменських
- Чому Катерині Соловйовій було складно з ними працювати
Відома радіоведуча Катерина Соловйова вирішила пролити світло на закулісся українського шоу-бізнесу і попросила підписників задавати їй питання в соцмережі Threads. У своїх відповідях вона торкнулася Потапа і Настю Каменських і розповіла, якими вони були при вимкнених камерах.
За словами Соловйової, зіркова пара була не найприємнішими людьми в спілкуванні та роботі. Ведучій не подобалися почуття гумору та поведінка відомого репера, тому робота з ним була непростою.
"Неприємні обидва. Потап – тут все ясно, бравада, тупі жарти, зухвалий, як п'яний дід. Це завжди: сирена, тривоги – в розкладі на інтерв'ю Потап. Це складна історія", – написала Катерина.
Що стосується Насті Каменських, ведучій не подобалася манера її спілкування з людьми на майданчику. Співачка любила фамільярнічати з оточуючими, навіть не звертаючи уваги на вік.
"Настя – слизька. Дуже любить називати всіх котиками і дітками. Особливо смішно те, що я старша за неї, а все одно "дівчинка моя", — поділилася Соловйова.
Про особу: Настя Каменських
Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
