  Життя

Чи можна собакам харчуватися яйцями: ветеринар відповіла

Віталій Кірсанов
30 січня 2026, 15:18
Ветеринар рекомендує давати собакам яйця кілька разів на тиждень, а не щодня.
Чи можна собакам харчуватися яйцями
Чи можна собакам харчуватися яйцями / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Чи можна собакам їсти яйця
  • Які поживні для собак речовини містяться в яйцях
  • Чи можна давати яйця собаці щодня

Для багатьох людей немає нічого кращого за сніданок з яєць — смажених, у вигляді омлету або варених з рідким жовтком. Це класична страва майже в кожній родині. Однак те, що підходить людям, не завжди безпечно для тварин. Видання ParadePets пояснило, чи можна їсти яйця собакам.

Щоб розібратися з цим питанням, воно звернулося до ветеринара і експерта з харчування тварин Тіффані Руїс-Да-Сільве, яка пояснила все, що потрібно знати про яйця в раціоні собак: чи корисні вони, як спосіб приготування впливає на безпеку, чи можна давати сирі, варені, смажені або запечені яйця і багато іншого.

Крім того, на Youtube-каналі SunnyDog Academy також розповіли, чи можна давати собаці яйця.

Чи можна собакам їсти яйця

"Собаки можуть їсти яйця. Однак у деяких собак може бути алергія на них. Вона може проявлятися свербінням, висипаннями на шкірі, хронічними вушними інфекціями, проблемами з травленням (блюванням або діареєю), а також надмірним вилизуванням або чуханням", – розповіла Руїс-Да-Сільва.

Якщо ви підозрюєте алергію у тварини, існує простий спосіб це перевірити.

"Єдиний спосіб визначити алергію – провести елімінаційну дієту: виключити яйця з раціону собаки на вісім тижнів, а потім знову їх додати. Якщо є алергія, стан тварини покращиться за цей час і погіршиться після повторного введення яєць", – пояснила вона.

Які поживні для собак речовини містяться в яйцях

Яйця містять багато корисних речовин, які позитивно впливають на здоров'я собак.

  • Вітамін A – підтримує зір, імунітет, здоров'я шкіри та шерсті.
  • Вітамін B12 (кобаламін) – важливий для нервової системи, енергії, травлення, утворення еритроцитів і синтезу ДНК.
  • Рибофлавін (вітамін B2) - допомагає енергетичному обміну, здоров'ю шкіри і засвоєнню поживних речовин.
  • Фолат (вітамін B9) - необхідний для синтезу і відновлення ДНК, утворення клітин крові.
  • Залізо - бере участь у перенесенні кисню в крові та підтримує імунітет.
  • Селен - антиоксидант, що захищає клітини і підтримує імунну систему.
  • Вітамін D - сприяє засвоєнню кальцію і зміцненню кісток.
  • Холін - підтримує роботу мозку, печінки і м'язів.
  • Біотин (вітамін B7) - корисний для шкіри, шерсті, кігтів і метаболізму.
  • Білок - одне велике яйце містить приблизно 6-7 г легкозасвоюваного білка.
  • Жирні кислоти (омега-3 і омега-6) - сприяють здоров'ю шкіри і шерсті, мають протизапальні властивості, підтримують мозок і суглоби.
  • Амінокислоти - необхідні для росту і відновлення м'язів, вироблення гормонів, ферментів і антитіл.

Чи можна давати яйця собаці щодня

Незважаючи на бажання собаки їсти яйця щодня, робити цього не варто, каже ветеринар.

"Я рекомендую давати яйця кілька разів на тиждень, а не щодня, адже надлишок може призвести до зайвих калорій і набору ваги", - стверджує Руїс-Да-Сільва.

За її словами, яйця повинні бути доповненням до основного раціону або ласощами, але не повноцінною їжею. Ласощі в цілому не повинні перевищувати 10% добової калорійності.

Чи можна собакам харчуватися яйцями: ветеринар відповіла
Главред

Скільки яєць можна дати собаці за раз

Кількість залежить від розміру, активності та загального раціону собаки. Рекомендації такі: великі та середні породи - половина яйця, дрібні породи - чверть яйця.

Наприклад, собака вагою 9 кг потребує близько 500 калорій на день, з яких тільки 50 калорій можуть припадати на ласощі. Одне велике яйце містить близько 70 калорій - це вже занадто багато як для ласощів.

У якому вигляді найкраще давати собаці яйця

"Найкраще давати яйця, зварені або приготовані без жиру, масла або спецій", - стверджує Руїс-Да-Сільва.

Варені або запечені яйця - безпечні для тварини, смажені ж краще уникати, зазначила вона.

Чи можна собакам їсти яєчну шкаралупу

Плівку яєць тварині вживати не рекомендується, і на це є кілька причин:

  • вона може містити сальмонелу;
  • шкаралупа може бути гострою і травмувати травний тракт;
  • містить багато кальцію, а його надлишок може викликати проблеми зі здоров'ям.

Чи можна собакам їсти сирі яйця

За словами ветеринара, сирі яйця тваринам давати не потрібно, адже вони можуть викликати зараження сальмонелою і дефіцит біотину через білок авідин. Термічна обробка усуває ці ризики.

Дивіться відео про те, чи можна давати собаці яйця

Про джерело: ParadePets

ParadePets - це онлайн-ресурс, присвячений тваринам, зокрема домашнім улюбленцям. На сайті можна знайти інформацію про догляд за тваринами, поради щодо виховання, цікаві факти про різні види тварин, а також новини та історії, пов'язані з домашніми улюбленцями.

ParadePets часто публікує матеріали, які можуть бути корисними для власників тварин, а також цікавими для любителів тварин в цілому.

