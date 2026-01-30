Рус
Зеленський публічно запросив Путіна приїхати в Київ

Маріна Фурман
30 січня 2026, 10:24
Президент України наголосив, що хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни.
Зеленський відповів на пропозицію Кремля приїхати до Москви / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Коротко:

  • Зеленський відкинув можливість проведення зустрічі з Путіним в РФ чи Білорусі
  • Президент запросив російського диктатора в Київ

Президент України Володимир Зеленський запросив російського диктатора Володимира Путіна приїхати в Київ, якщо той наважиться. Про це український лідер Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, пишуть на порталі Новини.LIVE.

Президент наголосив, що зустріч на російській або білоруській територіях неможлива.

"Я так само можу запросити його (Путіна - Главред) в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно", – сказав він.

Зеленський розцінює запрошення їхати до Путіна в Москву як небажання зустрічатися і сказати про це прямо.

"Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому – тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях", – додав український лідер.

Він наголосив, що хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни.

"Ми хочемо конструктивно домовитися про якусь зустріч, яка може стати результативною, ми хочемо обговорювати наявні питання і вирішити їх. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву", - підкреслив Зеленський.

Чого чекати від можливої зустрічі Зеленського і Путіна

Політолог і голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко переконаний, що переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним навряд чи принесуть відчутний прорив у питанні завершення війни Росії проти України.

Він вважає, що Кремль може готувати пастку, адже Путін може свідомо затягувати переговори або спровокувати політичну кризу.

Крім цього, Фесенко не виключає ускладнення ще на етапі підготовки зустрічі, зокрема висування нових неприйнятних для України ультимативних вимог.

Зустріч Путіна і Зеленського - новини за темою

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для розв'язання двох ключових питань: територій та ЗАЕС.

Водночас Сибіга додав, що в Кремлі не демонструють зацікавленості в такій зустрічі.

Пізніше в Росії заявили про готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора та воєнного злочинця Путіна в Москві. При цьому у Кремлі заявили про нібито готовність гарантувати безпеку українському лідеру.

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
